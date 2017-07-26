Глава ВЭБ: "Глобэкс" не выдавал напрямую кредиты банку "Югра"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Банк "Глобэкс" напрямую не предоставлял кредиты банку "Югра", заявил глава ВЭБ Сергей Горьков.
"Прямого exposure (финансовый риск - прим. ТАСС) на "Югру" нет. На банк "Югра" - нет. Есть exposure на определенные активы, но они в твердом залоге и хорошего качества, на сам банк - нет", - сказал Горьков, отвечая на вопрос, выдавал ли банк "Глобэкс" (дочерний банк ВЭБ) кредиты более чем на 20 млрд руб. структурам, связанным с владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным.
При этом Горьков не пояснил, каким именно структурам ВЭБ выдал кредиты, но подчеркнул, что с владельцами банка "Югра" они не связаны.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ситуация с "Югрой" негативно сказывается на оценке финансового положения других активов владельца кредитной организации Алексея Хотина, а банкам-кредиторам его компаний придется создавать дополнительные резервы. Издание указывало, что наиболее сложная ситуация у банка "Глобэкс", где объем кредитов структурам Хотина составляет предположительно более 20 млрд руб., что превышает весь капитал банка.
Глава ВЭБ также заявил, что не видит необходимости досоздавать резервы в объеме, о котором писала газета "Коммерсантъ".