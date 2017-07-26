"Точка кипения": в Карелии два дня обсуждали проблемы регионов

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС /. Столица Карелии на два дня превратилась в деловой центр России: здесь обсуждали лучшие региональные практики, провели выставку инновационных проектов, реализованных при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Президент России Владимир Путин провел в Петрозаводске выездное заседание наблюдательного совета АСИ, встретился с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения.

В Карелии закипела деловая жизнь

25 июля в Петрозаводске с открытия Центра коллективной работы (коворкинг-центра) "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) стартовал деловой форум "Карелия: точки роста". Как отметила на церемонии открытия генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, "Точка кипения" - "это пространство для совместной работы активных граждан, заинтересованных в развитии своего региона".

Четвертый в стране центр коллективной работы открылся в Карелии неслучайно. Как заявил врио главы республики Артур Парфенчиков, за полгода работы в регионе он убедился, что Карелия - это уникальный регион с колоссальным набором преимуществ, в том числе с огромным количеством специалистов, которые готовы быстро и качественно работать. "Мы убедились в том, что у нас много людей, которые готовы активно и креативно заниматься бизнесом. Наша задача сегодня это впитать в себя положительные практики, которые уже есть", - отметил Парфенчиков.

Лучшие региональные практики в области социально-экономического развития в рамках форума представили эксперты в ходе выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему "Регионы России: новые точки роста". Мероприятие было организовано фондом "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и информационным агентством России ТАСС.

Все участники сессии отметили, что принципиально важно наладить коммуникацию между бизнесом, властью и региональными агентствами развития. На заседании ключевое внимание было уделено работе по созданию открытой общей коммуникационной платформы для сбора и представления информации о мерах господдержки для бизнеса.

АСИ помогает регионам

26 июля в Петрозаводск приехал глава государства Владимир Путин. В пространстве коллективной работы "Точка кипения" ему показали "магазин верных решений", который предлагает готовые решения для регионов на примере Карелии. Пользователь на экране выбирает беспокоящую проблему, а программа ищет способ ее разрешения, например, предлагает проект о профориентации молодежи или карту районов с указанием наиболее востребованных профессий. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, в частности, также показала президенту программу Region ID, к которой подключены региональные органы власти и бизнес.

Президент также провел встречу с представителями социально ориентированных НКО и волонтерских организаций, которые рассказали об успешных проектах и трудностях в деятельности. Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев пожаловался главе государства на то, что по закону нельзя определить местоположение пропавшего человека по находящемуся у него мобильному телефону. Владимир Путин пообещал решить вопрос о снятии запрета на использование мобильных телефонов для поисков пропавших людей.

Далее под председательством главы государства состоялось выездное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Как отметил Владимир Путин, АСИ помогает регионам отстраивать современные модели управления, улучшать деловой климат, а также расширяет поле деятельности и решает все более сложные задачи.

"Главное - создавать среду, возможности и условия для позитивных изменений в регионах России, объединять всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития, обмениваться опытом. Это и молодежь, и предприниматели, и волонтеры, и новаторы. Одним из таких центров притяжения, площадкой общения, дискуссий может и должна стать "Точка кипения", которая уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и теперь открыта здесь, в Карелии, в Петрозаводске", - сказал Путин.

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков отметил, что 25 российских регионов стоят в очереди на открытие "Точек кипения". "Мы тиражируем формат "Точек кипения", и сегодня в очереди на открытие стоят 25 регионов. Мы пока не можем удовлетворить этот спрос. У нас гигантская сверхвостребованность, мы, честно, не справляемся с этим валом запросов на тиражирование наших проектов", - сказал Дмитрий Песков, не назвав регионы.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, работа организации с российскими регионами выходит на новый уровень.