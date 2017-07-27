Медведев проведет совещание о бюджетных расходах на три года и набсовет ВЭБа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ), а также очередное совещание о бюджетных расходах на предстоящие три года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Медведев проведет совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части обеспечения программ развития Северо-Кавказского федерального округа, Дальнего Востока и Байкальского региона, Арктической зоны Российской Федерации, Калининградской области, Республики Карелия, Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении. В обсуждении примут участие вице-премьеры Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, а также профильные министры.

Планирование расходов

Глава правительства с 11 июля проводит ряд совещаний в рамках подготовки главного финансового документа страны на очередную трехлетку. В частности, за это время на подобных мероприятиях обсуждались темы расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах на помощь регионам РФ, финансирование физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, расходы в новом бюджете на ЖКХ и жилищное строительство, на агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также на промышленность, транспорт, связь, энергетику, науку и природные ресурсы, на развитие оборонной, космической и атомной промышленности. Главной темой предыдущего совещания из этой серии в минувший вторник стала сфера национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Как подчеркивал ранее на этих совещаниях Медведев, бюджет в предстоящие годы будет достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его мнению, работа над проектом нового федерального бюджета должна быть нацелена в том числе на поддержку начавшегося роста промышленности и других секторов экономики РФ. 26 июля на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам председатель правительства констатировал, что "по действующим проектировкам на 2018 и на 2019 год бюджет остается консервативным", при этом в нем будут сохранены социальные обязательства по повышению зарплат, индексации пенсий и поддержке наиболее уязвимых групп населения.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 должен быть внесен правительством в Госдуму до 1 октября.

Дела Внешэкономбанка

Как сообщила пресс-служба кабмина, в четверг Медведев проведет также заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. В нем примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак и Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин, а также глава ВЭБа Сергей Горьков.

Внешэкономбанк - государственная корпорация развития, главным направлением деятельности которой является финансирование крупных инвестиционных проектов. Премьер-министр возглавляет наблюдательный совет ВЭБа, являющийся высшим органом управления госкорпорацией. Предыдущее заседание набсовета Внешэкономбанка Медведев проводил в мае 2017 года.