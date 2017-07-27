Кабмин обсудит новые льготы для ОЭЗ Калининградской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании обсудит ряд законопроектов, в том числе поправки в закон об Особой экономической зоне (ОЭЗ) Калининградской области, призванные дать ее резидентам новые льготы и упростить режим посещения данного региона иностранцами. Как сообщила пресс-служба кабмина, всего в повестке заседания в четверг более десяти вопросов.

Помимо законопроектов, правительство рассмотрит также вопрос о выделении 500 млн рублей на субсидии регионам по госпрограмме "Развитие здравоохранения".

Преференции ОЭЗ Калининградской области

Два законопроекта, направленных на создание дополнительных условий для социально-экономического развития Калининградской области, предусматривают, в частности, продление срока функционирования ОЭЗ в регионе до 31 декабря 2095 года (сейчас этот срок установлен до 2031 года). При этом в состав ОЭЗ предлагается включить территории и акватории морских портов, расположенных в Калининградской области; продлевается до 2031 года срок господдержки калининградских компаний на создание рабочих мест, импортозамещение и локализацию сборочного производства, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в регионе. Предусматривается также отмена утилизационного сбора для ряда категорий транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трех лет.

Подготовленными поправками для резидентов калининградской ОЭЗ устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль организаций. "Кроме того, предусматриваются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% в Пенсионный фонд, 1,5% в Фонд социального страхования и 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", - говорится в материалах кабмина. Пониженные тарифы будут распространятся на компании, включенные в реестр резидентов ОЭЗ в 2018-2022 годах, и будут действовать в течение семи лет, но не позднее конца 2025 года.

Минимальный размер инвестиций для резидентов калининградской ОЭЗ, работающих в области здравоохранения, будет установлен на уровне не менее 10 млн рублей, а в сферах информационных технологий, научных исследований и разработок - не менее 1 млн рублей (для других направлений деятельности этот порог составляет 50 млн рублей).

Кроме того, поправками предлагается установить упрощенный въезд на территорию Калининградской области иностранцев (ранее сообщалось о возможности введения электронных виз для посещения этого региона).

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" действует с 1 апреля 2006 года. Ранее сообщалось, что 2016 год стал рекордным по числу новых резидентов ОЭЗ: зарегистрировано 26 новых юридических лиц (общее их число достигло 130), объем заявленных инвестиций превысил 100 млрд рублей.

Льготы для резидентов ТОРов

Еще один законопроект, который рассмотрит в четверг правительство, направлен на поддержку инвесторов, работающих на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивостока.

"Предлагается продлить период, по истечении которого налогоплательщики, включенные в реестр [участников ТОРов или свободного порта Владивосток] и не получившие прибыль, вправе воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций", - говорится в материалах кабмина.

Фестивальное кино

Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, разрешает показ на российских кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения. Как отметили в правительстве, действующие правила запрещают демонстрацию кинокартин в РФ без такого удостоверения, однако фильмы, представляемые на кинофестивали, как правило, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. В дальнейшем же создается их версия для кинотеатров, которая и получает прокатное удостоверение, тогда как организаторы кинофестивалей попадают под штрафные санкции.

Поправки предполагают, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе фильма на кинофестивале в России (если общая продолжительность смотра не превышает десяти дней), если показ "осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма", говорится в материалах кабмина. При этом для дальнейшего коммерческого показа фильма получать прокатное удостоверение будет по-прежнему необходимо.

Этот законопроект устраняет и одну из проблем, связанных с демонстрацией кинофильмов на телевидении. Как отмечается в материалах правительства, в настоящее время прокатное удостоверение не требуется для показа на ТВ кинокартины, созданной специально для телевидения. Однако если раньше фильмы, предназначенные для кинотеатров, и картины, предназначенные для телевидения, записывались на разные носители, то теперь все фильмы снимаются на цифровые камеры и потом могут быть преобразованы как для ТВ, так и для кинотеатров. "Законопроектом предлагается установить, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению", - заключили в кабмине.

Защита жилья и реструктуризация долгов

На заседании будет рассмотрен также законопроект, который устанавливает запрет на изъятие по иску государственных органов у добросовестного приобретателя приватизированного ранее жилья (в том числе если такое жилье было приобретено безвозмездно или выбыло из владения этих органов помимо их воли). Соответствующие поправки, направленные на защиту добросовестных приобретателей, разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина от 2015 года.

Еще один законопроект призван расширить практику применения реабилитационных механизмов для обанкротившихся компаний путем введения процедуры реструктуризации долгов. "С целью создания дополнительных стимулов для использования должниками такой процедуры разрешения финансовых проблем законопроектом предусматривается возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого в отношении должника не может быть введено конкурсное производство", - говорится в сопроводительных материалах.

Книги для незрячих

Правительство рассмотрит также законопроект о присоединении РФ к Марракешскому договору об облегчении доступа незрячих и слабовидящих людей к печатным произведениям. Этот документ был принят на дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марракеше (Марокко) в июне 2013 года. "Присоединение России к Марракешскому договору имеет целью расширить возможности доступа для таких лиц [с нарушениями зрения] к книгам, журналам, учебным материалам, созданным в специальных форматах, способствовать международному обмену экземплярами таких произведений", - отметили в кабмине.

Марракешский договор предусматривает, в частности, ряд исключений из авторского права, позволяющих вносить необходимые изменения, а также воспроизводить и распространять печатные произведения в доступных для слепых людей форматах.

Субсидии на здравоохранение

Правительство на заседании в четверг рассмотрит также вопрос выделения в этом году Минздраву бюджетных средств для предоставления регионам субсидий на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие здравоохранения". "Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 500 млн рублей", - говорится в сообщении кабмина.

В повестке заседания также рассмотрение поправок, устанавливающих универсальные основания для изъятия федеральным центром у отдельных регионов переданных им полномочий "не только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, но и в случаях, если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий, а также в случае, если переданные полномочия не могут исполняться органом государственной власти субъекта федерации в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией".

Законопроектом определяются и последствия принятия решений об изъятии полномочий, в том числе прекращение предоставления региону соответствующих субвенций и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков этих средств.