Квартальная прибыль Facebook выросла на 71%Экономика и бизнес 27 июля, 3:07
Минфин США: Америка будет применять санкции против РФ, Ирана и КНДР "суперагрессивно"Международная панорама 27 июля, 2:43
Канцлер Австрии: Турция "никогда в жизни" не сможет стать членом ЕвросоюзаМеждународная панорама 27 июля, 2:39
Россия в письме СБ ООН настояла на посещении экспертами места химатаки в СирииПолитика 27 июля, 2:31
Пентагон: США не хотят выходить из Договора о ракетах меньшей и средней дальностиМеждународная панорама 27 июля, 2:00
СМИ: Шон Спайсер после отставки может устроиться на телевидениеМеждународная панорама 27 июля, 1:55
Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей в США, Канаде и МексикеЭкономика и бизнес 27 июля, 1:26
Путин подписал закон о правах детей, родители которых находятся в местах лишения свободыОбщество 27 июля, 1:22
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 маяОбщество 27 июля, 1:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании Facebook за второй квартал текущего года выросла на 71% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности.
Как следует из документа, чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 июня 2017 года, достигла почти $3,9 млрд. Во втором квартале 2016 года данный показатель составил примерно $2,3 млрд. Общая выручка за последний отчетный период превысила $9,3 млрд, по большей части, это доходы от рекламы. Данные результаты превзошли ожидания аналитиков.
Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру превысило 2,01 млрд человек. Речь идет о тех, кто заходил в течение июня в эту социальную сеть хотя бы однажды. В этом же месяце 2016 года не менее 1,71 млрд человек хотя бы один раз пользовались Facebook.
При этом, в настоящее время примерно 1,32 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. По итогам второго квартала 2016 года таких пользователей было 1,1 млн. Как ежемесячная, так и ежедневная аудитория социальной сети, по последним оценкам, продемонстрировала рост на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети.