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Квартальная прибыль Facebook выросла на 71%

Экономика и бизнес
27 июля, 3:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июля. /ТАСС

Чистая прибыль компании за три месяца достигла почти $3,9 млрд

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Материал из 1 страницы
© EPA/GIAN EHRENZELLER

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании Facebook за второй квартал текущего года выросла на 71% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности.

Как следует из документа, чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 июня 2017 года, достигла почти $3,9 млрд. Во втором квартале 2016 года данный показатель составил примерно $2,3 млрд. Общая выручка за последний отчетный период превысила $9,3 млрд, по большей части, это доходы от рекламы. Данные результаты превзошли ожидания аналитиков.

Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру превысило 2,01 млрд человек. Речь идет о тех, кто заходил в течение июня в эту социальную сеть хотя бы однажды. В этом же месяце 2016 года не менее 1,71 млрд человек хотя бы один раз пользовались Facebook.

При этом, в настоящее время примерно 1,32 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. По итогам второго квартала 2016 года таких пользователей было 1,1 млн. Как ежемесячная, так и ежедневная аудитория социальной сети, по последним оценкам, продемонстрировала рост на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети.

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