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Никифоров: РФ готова делиться опытом по внедрению цифровой экономики со странами БРИКС

Экономика и бизнес
27 июля, 6:15 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 27, июля. /ТАСС

Глава Минкомсвязи пояснил, что программа "Цифровая экономика" создана в первую очередь для развития социально-важных аспектов экономики и общества

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом по реализации программы цифровой экономики со странами-членами БРИКС. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе встречи министров связи стран БРИКС.

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"В Российской Федерации разработана отдельная программа "Цифровая экономика". Ее цель заключается во внедрении цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества. Мы будем очень рады делиться опытом с нашими коллегами из стран-БРИКС в ходе воплощения этих масштабных начинаний", - сказал Никифоров, выступая на встрече.

Глава российского Министерства связи пояснил, что данная программа создана в первую очередь для развития социально-важных аспектов экономики и общества. Она ставит перед собой задачи по внедрению новых технологий в государственное управление, здравоохранение, образование и других сфер.

В своем выступлении Никифоров также подчеркнул необходимость оценки принятых решений по переходу и внедрению цифровой экономики и обратной связи. По словам министра, помощь в создании согласованных метрик и показателей в области информационно-коммуникационных технологий и цифровой торговли может оказать Международный союз электросвязи.

Цифровая экономика

Российский проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Она, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети мобильной связи 5G.

Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

Управлением реализации новой программы займется специальная некоммерческая организация, которая будет создана при участии Агентства стратегических инициатив, "Ростелекома", Сбербанка, Ростеха, Росатома и фонда "Сколково".

О встрече

Третья встреча министров связи и коммуникаций стран БРИКС проходит в Ханчжоу с 27 по 28 июля 2017 года. Тема встречи - "Цифровая экономика: инновации и конвергенция в сфере информационно-коммуникационных технологий".

Первая встреча министров связи стран БРИКС была организована по инициативе Минкомсвязи РФ и прошла в Москве 22-23 октября 2015 года. Стороны обсуждали проработку совместного плана действий в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ключевыми темами встречи стали демонополизация мирового рынка программного обеспечения (ПО), участие международного сообщества в управлении критически важными элементами инфраструктуры интернета и расширение сотрудничества стран БРИКС в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

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