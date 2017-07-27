Никифоров: РФ готова делиться опытом по внедрению цифровой экономики со странами БРИКС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом по реализации программы цифровой экономики со странами-членами БРИКС. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе встречи министров связи стран БРИКС.

"В Российской Федерации разработана отдельная программа "Цифровая экономика". Ее цель заключается во внедрении цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества. Мы будем очень рады делиться опытом с нашими коллегами из стран-БРИКС в ходе воплощения этих масштабных начинаний", - сказал Никифоров, выступая на встрече.

Глава российского Министерства связи пояснил, что данная программа создана в первую очередь для развития социально-важных аспектов экономики и общества. Она ставит перед собой задачи по внедрению новых технологий в государственное управление, здравоохранение, образование и других сфер.

В своем выступлении Никифоров также подчеркнул необходимость оценки принятых решений по переходу и внедрению цифровой экономики и обратной связи. По словам министра, помощь в создании согласованных метрик и показателей в области информационно-коммуникационных технологий и цифровой торговли может оказать Международный союз электросвязи.

Цифровая экономика

Российский проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Она, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети мобильной связи 5G.

Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

Управлением реализации новой программы займется специальная некоммерческая организация, которая будет создана при участии Агентства стратегических инициатив, "Ростелекома", Сбербанка, Ростеха, Росатома и фонда "Сколково".

О встрече

Третья встреча министров связи и коммуникаций стран БРИКС проходит в Ханчжоу с 27 по 28 июля 2017 года. Тема встречи - "Цифровая экономика: инновации и конвергенция в сфере информационно-коммуникационных технологий".

Первая встреча министров связи стран БРИКС была организована по инициативе Минкомсвязи РФ и прошла в Москве 22-23 октября 2015 года. Стороны обсуждали проработку совместного плана действий в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ключевыми темами встречи стали демонополизация мирового рынка программного обеспечения (ПО), участие международного сообщества в управлении критически важными элементами инфраструктуры интернета и расширение сотрудничества стран БРИКС в области связи и информационно-коммуникационных технологий.