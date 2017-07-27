Минтруд КНР: декларация министров труда БРИКС способствует разрешению ряда проблем

ЧУНЦИН /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Декларация, принятая министрами труда стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), способствует разрешению ряда проблем стран объединения в сфере труда и социальной защиты. Об этом в четверг заявил министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминь.

"За прошедшие два дня мы выработали ряд рекомендаций в сфере политики, подготовили ряд документов", - сказал он. "Декларация отразила знания каждой из сторон по разрешению проблем [БРИКС], способствует стабильному развитию экономик стран объединения", - добавил китайский министр.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, в рамках встречи были проведены "интересные дискуссии". "Все пытались заглянуть в будущее, посмотреть и узнать, обменяться мнениями - что будет через 100 лет с рынком труда. Какие будут технологии, какие профессии", - пояснил он. "Нам важно обмениваться опытом и знать, как проблемы решают другие страны", - добавил министр.

Декларация

В декларации говорится, что страны БРИКС намерены повышать занятость и снижать уровень бедности, расширять возможности для трудоустройства и повышения профессиональной квалификации, а также уделять внимание формализации рынков труда и социальной защиты. Документ будет представлен лидерам стран БРИКС на саммите, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

Встреча министров труда стран БРИКС была проведена в городе Чунцин с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.