Минтруд КНР: декларация министров труда БРИКС способствует разрешению ряда проблем

Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФСпорт 27 июля, 6:56
Телеканал HBO снимет минисериал о Чернобыльской катастрофеКультура 27 июля, 6:31
NYT: помощники Трампа неделю убеждали его не увольнять главу минюстаМеждународная панорама 27 июля, 5:43
МЧС предупредило о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часыОбщество 27 июля, 5:17
Сенаторы США достигли договоренности по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДРМеждународная панорама 27 июля, 4:17
СМИ: Джоли рассказала, что из-за разрыва с Питтом у нее начались проблемы со здоровьемКультура 27 июля, 4:10
Экс-президент Пакистана заявил, что рассматривал возможность ядерного удара по ИндииМеждународная панорама 27 июля, 3:43
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в НорвегииПроисшествия 27 июля, 3:12
Квартальная прибыль Facebook выросла на 71%Экономика и бизнес 27 июля, 3:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧУНЦИН /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Декларация, принятая министрами труда стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), способствует разрешению ряда проблем стран объединения в сфере труда и социальной защиты. Об этом в четверг заявил министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминь.
"За прошедшие два дня мы выработали ряд рекомендаций в сфере политики, подготовили ряд документов", - сказал он. "Декларация отразила знания каждой из сторон по разрешению проблем [БРИКС], способствует стабильному развитию экономик стран объединения", - добавил китайский министр.
Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, в рамках встречи были проведены "интересные дискуссии". "Все пытались заглянуть в будущее, посмотреть и узнать, обменяться мнениями - что будет через 100 лет с рынком труда. Какие будут технологии, какие профессии", - пояснил он. "Нам важно обмениваться опытом и знать, как проблемы решают другие страны", - добавил министр.
В декларации говорится, что страны БРИКС намерены повышать занятость и снижать уровень бедности, расширять возможности для трудоустройства и повышения профессиональной квалификации, а также уделять внимание формализации рынков труда и социальной защиты. Документ будет представлен лидерам стран БРИКС на саммите, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).
Встреча министров труда стран БРИКС была проведена в городе Чунцин с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.