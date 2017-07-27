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Кабмин установил максимальные суммы банковских гарантий

Экономика и бизнес
27 июля, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Предполагается, что принятые решения позволят повысить надежность исполнения обязательств по уплате налогов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении максимальных сумм банковских гарантий. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Установлены максимальные суммы одной и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия их налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. При величине собственных средств банка от 1 млрд рублей до 25 млрд рублей - в размере 2% и 10% от величины этих средств соответственно; при величине собственных средств банка не менее 25 млрд рублей - в размере 5% и 20% от величины этих средств соответственно", - говорится в справке к постановлению.

Предполагается, что принятые решения позволят повысить надежность исполнения обязательств по уплате налогов.

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