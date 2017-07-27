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"Энергия для глобального роста" станет темой Российской энергетической недели в Москве

Экономика и бизнес
27 июля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В форуме примут участие более 8 тыс. представителей органов власти, ведущих российских и иностранных экспертов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Темой международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве 4-7 октября 2017 года, станет "Энергия для глобального роста", говорится в сообщении Росконгресса.

Основной целью форума является обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, определение направления развития основных отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума провел министр энергетики РФ Александр Новак.

По данным советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета Антона Кобякова, РЭН обещает стать крупнейшим отраслевым мероприятием в стране. "В форуме примут участие более 8 тыс. представителей органов власти, ведущих ученых и экспертов из России и других стран и около 1 тыс. представителей СМИ", - отметил Кобяков.

Говоря о деловой программе, заместитель министра энергетики РФ, заместитель председателя организационного комитета Антон Инюцын сообщил: "Деловая программа будет предусматривать обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития. Состоится целый ряд дискуссий по актуальным темам в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной промышленности, энергоэффективности, международной повестке дня".

Важной частью программы форума также станет молодежный день Российской энергетической недели, который в значительной степени будет посвящен Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче, который также является одним из этапов подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Помимо насыщенной деловой организаторы, обещают интересную спортивную и культурную программу.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 4 по 7 октября 2017 года. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Фонд "Росконгресс" - учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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