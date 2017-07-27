ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия в отношении "Яндекса" в связи с размещением под логотипом поисковика слогана - "Поиск N1 в России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"По мнению ФАС России, размещение на сайте "Яндекс" под логотипом утверждения "Поиск N1 в России" может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. По данному факту ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия", - сообщили в ФАС.

"Яндекс" запустил новую рекламную кампанию своего поисковика в среду. "Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной странице "Яндекса". Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом - исключительно на время", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В "Яндексе" также отметили, что по данным метрик Liveinternet, Comscore и других, "Яндекс" занимает первое место в России. В июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3% (данные Liveinternet.ru).

Закон о защите конкуренции (ст.14.3) запрещает недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный", иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.