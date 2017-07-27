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Жители Мурманской области в режиме онлайн смогут следить за расходованием бюджета

Экономика и бизнес
27 июля, 11:45 UTC+3 ТАСС

На портале правительства региона пользователи могут увидеть, какие исполнительные органы государственной власти перечисляют средства в муниципалитеты

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ТАСС, 27 июля. Власти Мурманской области запустили новый проект, с помощью которого любой житель региона в режиме онлайн сможет отследить расходование средств регионального бюджета. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На портале правительства Мурманской области появился новый раздел "Открытый бюджет". Теперь в режиме онлайн можно отследить, в какие муниципалитеты и на какие нужды направляются средства из бюджета региона. В сообщениях также указываются суммы и исполнительные органы государственной власти, перечисляющие эти средства. Общее исполнение расходов и доходов бюджета Мурманской отражено в рубрике "Исполнение бюджета", - сказали в пресс-службе.

Раннее сообщалось, что рост доходов бюджета в 2017 году ожидается в размере 1,9 млрд рублей. Рост доходов ожидается в основном за счет роста налога на прибыль крупных компаний региона - на 1,5 млрд рублей. Речь идет в первую очередь о предприятиях горнодобывающей отрасли, поставляющих продукцию на экспорт. Последние два года на них отмечается рост прибыли за счет выгодной конъюнктуры цен и низкого курса рубля.

Также власти ожидают роста поступлений от налога на имущество и от налога физических лиц. Бюджет 2017 года с профицитом сформирован для снижения объема государственного долга в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Минфином России: при выполнении этого условия регион сможет получить бюджетный кредит.

При этом в 2017 году впервые запланировано и снижение государственного долга области. Он составит 21,7 млрд рублей, что на 0,5 млрд ниже запланированного на текущий год. По мнению властей, при существенном сокращении доли в нем коммерческих кредитов это позволит направить дополнительные средства на реализацию социальных программ, в том числе предусмотренных майскими указами.

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