Сделку по "Яндекс.Такси" и Uber могут вынести на правкомиссию по иностранным инвестициям

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сделка по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Такое мнение высказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"После того, как у нас появился 165 закон, такая вероятность существует, вот так я отвечу. Вполне возможно, но только экспертное мнение. Возможно, придется рассматривать на правкомисии", - сказал он.