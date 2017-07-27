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Сделку по "Яндекс.Такси" и Uber могут вынести на правкомиссию по иностранным инвестициям

Экономика и бизнес
27 июля, 12:16 UTC+3

Такое мнение высказал замглавы ФАС Андрей Цыганов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сделка по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Такое мнение высказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"После того, как у нас появился 165 закон, такая вероятность существует, вот так я отвечу. Вполне возможно, но только экспертное мнение. Возможно, придется рассматривать на правкомисии", - сказал он.

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