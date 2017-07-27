Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Shell будет стараться выполнять обязательства по "Северному потоку-2"

Экономика и бизнес
27 июля, 12:43 UTC+3 МОСКВА 27, июля. /ТАСС

При этом компания пока не может оценить, как расширение антироссийских санкций со стороны США отразится на ее участие в этом проекте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Англо-британская Shell намерена выполнять все взятые ранее на себя обязательства по участию в проектах с Россией, в том числе и по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", настолько, насколько это возможно в условиях расширения американских санкций. Об этом сообщил главный исполнительный директор Бен ван Берден на конференции по итогам презентации финансовых результатов за II квартал.

Он напомнил, что Shell вместе с рядом других компаний подписала соглашение, предусматривающее финансирование проекта строительства газопровода.

Смотрите также

Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США

Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"

СМИ: энергокомпании Европы предупредили о последствиях санкций против РФ

"У нас есть обязательства по этому соглашению (соглашению о финансовой модели проекта - прим. ТАСС). Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно", - сказал Берден.

По его словам, компания пока не может оценить, как расширение санкций может отразиться на участии Shell в этом проекте. "Посмотрим, как ситуация с санкциями США может повлиять", - сказал глава Shell. При этом он подчеркнул, что компания будет работать в соответствии с санкциями.

В апреле "Газпром" и пять европейский компаний - французская Engie, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall - подписали соглашения по новой модели финансирования проекта газопровода "Северный поток-2", переговоры о которой велись с августа 2016 года. "Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из пяти компаний составит около €950 млн.

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовая дипломатия Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама