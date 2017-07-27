Shell будет стараться выполнять обязательства по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Англо-британская Shell намерена выполнять все взятые ранее на себя обязательства по участию в проектах с Россией, в том числе и по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", настолько, насколько это возможно в условиях расширения американских санкций. Об этом сообщил главный исполнительный директор Бен ван Берден на конференции по итогам презентации финансовых результатов за II квартал.

Он напомнил, что Shell вместе с рядом других компаний подписала соглашение, предусматривающее финансирование проекта строительства газопровода.

"У нас есть обязательства по этому соглашению (соглашению о финансовой модели проекта - прим. ТАСС). Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно", - сказал Берден.

По его словам, компания пока не может оценить, как расширение санкций может отразиться на участии Shell в этом проекте. "Посмотрим, как ситуация с санкциями США может повлиять", - сказал глава Shell. При этом он подчеркнул, что компания будет работать в соответствии с санкциями.

В апреле "Газпром" и пять европейский компаний - французская Engie, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall - подписали соглашения по новой модели финансирования проекта газопровода "Северный поток-2", переговоры о которой велись с августа 2016 года. "Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из пяти компаний составит около €950 млн.

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.