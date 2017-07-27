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Правительство выделит 670 млн рублей на поддержку высокотехнологичной продукции

Экономика и бизнес
27 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Выделение субсидий будет идти по двум направлениям, заявил глава правительства

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из своих резервов порядка 670 млн рублей на поддержку высокотехнологичной продукции. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, выделение этих субсидий будет идти по двум направлениям.

"Почти 670 млн (рублей - прим. ТАСС) направляется на поддержку высокотехнологичной продукции через систему Внешэкономбанка", - сказал он.

Еще 500 млн рублей из этих источников, по словам главы правительства, будут направлены на завершение строительства медицинских учреждений. "Это онкологический центр в Калининградской области и больница скорой помощи в Рязани. На обоих объектах ведутся строительно-монтажные работы, и их нужно завершать", - заключил Медведев.

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