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Суд отказался взыскивать с Потанина 850 млрд рублей в пользу экс-супруги

Экономика и бизнес
27 июля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Как ожидается, бывшая жена главы "Норильского никеля" обжалует это решение

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Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг отказал в удовлетворении иска бывшей супруги главы "Норильского никеля" Натальи Потаниной о взыскании с него около 850 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрев доводы сторон, суд отказал в удовлетворении исковых требований истицы", - сказали в суде.

В четверг суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам позже. Как ожидается, защита Потаниной обжалует это решение в Мосгорсуде. Ранее Пресненский суд Москвы также отказал в удовлетворении иска Натальи Потаниной о взыскании с бывшего мужа более 215 млрд руб. в качестве компенсации за акции компании "КМ Инвест".

Как следует из документов, решением Пресненского суда брак Потаниных был расторгнут в 2014 году, однако совместно нажитое имущество по иску Потанина было разделено по состоянию на начало 2007 года, когда супруги прекратили брачно-семейные отношения. "Предъявляя иск о разделе совместно нажитого имущества по состоянию на 16 января 2007 года, В. О. Потанин указал не все имущество, которым обладали супруги", - отмечается в исковом заявлении.

По состоянию на указанную дату Владимир Потанин напрямую владел акциями компании "КМ Инвест". Его экс-супруга считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции третьему лицу после прекращения семейных отношений. "КМ Инвест" принадлежали крупные пакеты акций "Норильского никеля", "Полюс Золота", ПАО "ОПИН", Росбанка, "Силовых машин", "Русиа Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и других активов, отмечается в заявлении. "КМ Инвест" в дальнейшем была переименована в "Объединенные инвестиции", а затем ликвидирована, поэтому сумма компенсации была рассчитана на основании рыночной стоимости принадлежавших компании активов, указано в заявлении.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России" за 2016 год. Его состояние издание оценило в $12,1 млрд.

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Потанин, Владимир Олегович
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