Укрепление рубля вынудило иностранцев экономить на гостиницах в Москве в 2017 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Постепенное укрепление рубля в первом полугодии 2017 года заставило иностранных туристов экономить на размещении в гостиницах столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Cushman & Wakefield.

"Постепенное укрепление рубля по отношению к доллару США и евро, наблюдаемое в течение первого полугодия 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016 г. (23,3% и 28,1%, соответственно), явилось причиной значительного повышения цен на гостиничный номер в валютном эквиваленте", - говорится в сообщении компании.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость номера за первые полгода 2017 года выросла на 18,4% и составила $117. В связи с этим иностранные туристы предпочли более бюджетные варианты размещения, что привело к снижению доходности в сегменте luxury на 1,8%, а в сегменте economy, напротив, к росту до 5,1%. Отмечается, что такая динамика снижает конкурентоспособность столицы в сфере туризма, так как иностранцы составляют в среднем 30% клиентов гостиниц Москвы.

Компания также проанализировала строительную активность на гостиничном рынке Москвы, придя к выводу, что темпы ввода новых объектов в этом году выше, чем средний показатель за последние 10 лет. "1766 новых гостиничных номеров ожидается к вводу до конца 2017 года, при этом 50% из них уже введено в эксплуатацию", - говорится в исследовании.