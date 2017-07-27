S7 запустила блокчейн-платформу для продажи билетов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запустила блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с компаниями-агентами по продаже авиабилетов на базе Ethereum. По новой схеме уже оформлено более 100 авиабилетов, сообщили журналистам в авиакомпании.

"Внедрение платформы Ethereum открыло возможности существенной оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до 23 секунд", - отметили в S7.

Это первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме - от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка. Благодаря использованию блокчейна агенты смогут работать напрямую с авиакомпанией без предоставления дополнительных финансовых гарантий. Также технология позволит сократить документооборот и гарантирует безопасность операций, уверены в авиакомпании.

В текущей конфигурации платформы платежи между авиакомпанией и ее агентами осуществляет Альфа-банк, который получает информацию о проводимых операциях из узла сети, включенного в приватный блокчейн. Весь цикл операций, включая формирование заявки на платеж, проверку достаточности средств на счете, списание средств и обновление статуса, выполняется системой автоматически.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group Павел Воронин уверен, что такая схема скоро будет использоваться многими компаниями во всем мире. "Блокчейн-платформа автоматизирует любую схему взаиморасчета, даже очень сложную - например, складские поставки. При таком механизме практически не требуется участие человека: не надо выставлять счета, проводить сверки, писать акты. Потенциально к платформе могут быть подключены поставщики бортового питания, топлива, аэропортовых услуг - все те компании, с кем постоянно работает S7 Airlines и не только", - говорит.

В дальнейшем с помощью данной технологии S7 Airlines планирует уйти от депозитной схемы взаиморасчетов и использования банковских гарантий и перевести на платформу информационное сопровождение повторяющихся бизнес-процессов - в частности, взаимодействие с поставщиками товаров и услуг в аэропортах.

В Альфа-банке планирует внедрять аналогичные решения с другими клиентами банка, использующими в своей дистрибуции агентскую схему, сообщил руководитель по развитию расчетных проектов кредитной организации Петр Зубрицкий.

Технология блокчейн основана на структурировании информации о транзакциях в виде блоков - структур для записи группы транзакций в системе. Чтобы транзакция считалась состоявшейся, ее необходимо математически "подтвердить", после чего уже группа транзакций записывается в блок. Главное свойство блокчейна - неизменяемость: внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.