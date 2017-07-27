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Медведев: реализация ряда арктических проектов будет отложена

Экономика и бизнес
27 июля, 14:28 UTC+3 МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Премьер РФ отметил, что там, где требуются огромные ресурсы, "нужно определение приоритетов"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ввиду дефицита ресурсов на развитие Арктики необходимо определить приоритетные направления, а часть менее важных проектов будут отложены на более поздний срок, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Там, где не хватает ресурсов, а там ресурсы, действительно, требуются огромные, естественно, нужно определение приоритетов. Что-то нужно переносить на более поздний срок. Обсудим, какие проекты получат поддержку в следующие три года", - сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг. в части обеспечения программ развития регионов.

Говоря о других регионах, Медведев заявил, что в Республике Крым и Севастополе необходимо заниматься обновлением существующей инфраструктуры, а Дальнему Востоку необходимо в своем развитии учитывать процессы, происходящие в Азии в целом.

"Республике Крым и Севастополю необходимо, как минимум, обновление собственной инфраструктуры. Это касается всего, что там есть: и электроэнергетики, и дорог, и водоснабжения, отопления, промышленности и, конечно, многих социальных аспектов", - отметил премьер. По словам главы правительства, в регионе нужно строить больше больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, развивать туристическое направление.

"Дальний Восток и Байкальский регион. Мы неоднократно говорили, что то, что там происходит, должно быть адекватным процессам, которые идут в Азии у наших азиатских партнеров", - продолжил Медведев. По его словам, для этого нужно использовать имеющиеся возможности, такие, как Фонд развития Дальнего Востока, территории опережающего развития.

Говоря о Северном Кавказе и Карелии, Медведев отметил значительный потенциал развития промышленности, сельского хозяйства и туризма.

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