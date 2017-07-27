Добыча нефти на Ямале за первое полугодие 2017 года выросла на 25%

ТАСС, 27 июля. Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первое полугодие 2017 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча газа увеличилась почти на 15%, сообщили в четверг в пресс- службе губернатора региона.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2017 года добыто: природного газа - 277,4 млрд кубических м, что составляет 114,9% к объемам добычи за аналогичный период прошлого года. Нефти добыто - 15,12 млн т, или на 25% больше, чем прошлогодний результат", - сказали там.

По данным пресс-службы, на начало второго полугодия всего по Ямало-Ненецкому автономному округу было зарегистрировано 256 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, в том числе 235 лицензий - в пределах суши, 21 лицензия - в пределах шельфа Карского моря. "Добыча газа в автономном округе производилась 35 предприятиями на 94 месторождениях. Наибольший объем добытого газа приходится на дочерние предприятия ПАО "Газпром", их суммарная добыча за полугодие составила 210,47 млрд куб. м газа, что составляет 75,9% всей добычи газа в округе", - уточнили в пресс-службе.

Добычу нефти производило 21 предприятие на 66 месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Новатэк".

Ранее сообщалось, что в 2016 году на Ямале впервые за 12 лет зафиксирован рост добычи нефти. По данным властей ЯНАО, в прошлом году в регионе введен в строй ряд месторождений: Ярудейское (ОАО "Новатэк"), Новопортовское (ПАО "Газпром нефть"), Восточно-Мессояхское (ПАО "Газпром нефть" и НК "Роснефть"), а также арктический морской нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", запущенный на базе Новопортовского месторождения на полуострове Ямал.

Новый сорт ямальской нефти Novy Port по своим свойствам относится к категории легких, а по низкому содержанию серы (около 0,1%) превосходит не только российскую смесь Urals, но и сорт Brent. Доля Ямало-Ненецкого автономного округа в доказанных российских запасах природного газа составляет более 70%, нефти и конденсата - 18%. Текущие разведанные запасы на Ямале составляют 44,5 трлн кубометров газа, почти 5 млрд тонн нефти и около 2 млрд тонн конденсата. На территории округа расположено 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья - 44,5 трлн кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти.