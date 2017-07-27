Кредитный портфель ВЭБа превысил 1 трлн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кредитный портфель Внешэкономбанка превысил 1 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании набсовета ВЭБа.

"Отмечу, что даже при непростой ситуации с ликвидностью и накопленных проблемных активах, тем не менее, удавалось успешно завершать начатые проекты и, более того, запускать новые. Кредитный портфель банка сейчас превышает 1 трлн рублей", - сказал Медведев.

Глава кабмина отметил, что за последнее время были приняты решения по серьезному обновлению и модернизации всей группы ВЭБа, что должно позволить корпорации эффективно работать в качестве важнейшего института развития РФ.

В прошлом году, как напомнил глава кабмина, при участии Внешэкономбанка были реализованы 150 проектов в разных сферах, в том числе - в промышленности, в энергетике, на транспорте, в области инноваций, в малом бизнесе, на рынке труда и в области поддержки экспорта.

Как говорится в материалах к заседанию, Набсовет в четверг рассмотрит вопрос предоставления дочерней "ВЭБ-лизинг" кредита на 12 лет для осуществления сделки по поставке "Аэрофлоту" 20 самолетов SSL-100.

ВЭБ-Лизинг, "Аэрофлот" и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках авиасалона МАКС-2017 заключили договор о приобретении и передаче в лизинг 20 самолетов SSJ-100, поставки которых намечены на 2017-2018 годах. Документы подписали президент ОАК Юрий Слюсарь, генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев и глава ВЭБ Сергей Горьков.

Документы были подписаны на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в присутствии президента России Владимира Путина. Сообщалось, что сделка составит $702 млн.

После окончания сделки количество SSJ-100 в парке "Аэрофлота" возрастет до 50 машин.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году.

На начало апреля выпущено 122 SSJ-100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение": 65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, семь - у самой ГСС для испытаний, один разбился в Индонезии в 2012 году.