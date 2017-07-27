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"Энел Россия" не получала от Siemens уведомления о приостановке сотрудничества

Экономика и бизнес
27 июля, 15:41 дата обновления: 27 июля, 15:53 UTC+3

Финансовый директор Юлия Матюшова напомнила, что Siemens ограничила работу с российскими компаниями с госучастием, "Энел Россия" таковой не является

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Энел Россия" (входит в итальянскую группу Enel), планирующая локализовать в России производство комплектующих для ветропарков с Siemens Gamesa, не получала от Siemens уведомление о приостановке проекта. Об этом сообщила финансовый директор компании Юлия Матюшова в ходе телефонной конференции, посвященной презентации финансовых итогов за первое полугодие.

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"С нашей стороны мы не получали уведомление от них", - сказала она, отвечая на вопрос, известно ли компании о планах Siemens в России.

Матюшова также напомнила, что Siemens ограничила работу с российскими компаниями с госучастием, "которой не является "Энел Россия".

Как сообщалось, "Энел Россия" по итогам проведенного в июне конкурса получила право на строительство двух ветропарков на территории России суммарной установленной мощностью 291 МВт в период 2018-2022 годов. Общая сумма инвестиций в проекты составит €405 млн или 26 млрд руб. (по текущему курсу). Партнером по локализации производства комплектующих для ветростанций "Энел Россия" выбрала Siemens Gamesa Renewable Energy.

Siemens Gamesa Renewable Energy - объединенная компания германской Siemens и испанской Gameza. Компания совместно с ООО "Сименс" подготовила программы локализации комплектующих ветроэнергетических установок в России.

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