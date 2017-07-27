"Энел Россия" не получала от Siemens уведомления о приостановке сотрудничества

РФС выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия МасловаСпорт 27 июля, 16:48
Кабмин запустит проект по сохранению Байкала в 2018 годуСибирь 27 июля, 16:46
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионовСпорт 27 июля, 16:45
ФАС требует от РЖД изменить условия транспортировки пропана и бутанаТранспорт 27 июля, 16:43
Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без правПроисшествия 27 июля, 16:32
Аэропорт Шереметьево завершил строительство терминала "Москва Карго"Транспорт 27 июля, 16:27
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. ВидеотрансляцияПолитика 27 июля, 16:23
Урин: решения о переносе премьеры балета "Нуреев" на декабрь пока нетКультура 27 июля, 16:18
Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизниСпорт 27 июля, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Энел Россия" (входит в итальянскую группу Enel), планирующая локализовать в России производство комплектующих для ветропарков с Siemens Gamesa, не получала от Siemens уведомление о приостановке проекта. Об этом сообщила финансовый директор компании Юлия Матюшова в ходе телефонной конференции, посвященной презентации финансовых итогов за первое полугодие.
"С нашей стороны мы не получали уведомление от них", - сказала она, отвечая на вопрос, известно ли компании о планах Siemens в России.
Матюшова также напомнила, что Siemens ограничила работу с российскими компаниями с госучастием, "которой не является "Энел Россия".
Как сообщалось, "Энел Россия" по итогам проведенного в июне конкурса получила право на строительство двух ветропарков на территории России суммарной установленной мощностью 291 МВт в период 2018-2022 годов. Общая сумма инвестиций в проекты составит €405 млн или 26 млрд руб. (по текущему курсу). Партнером по локализации производства комплектующих для ветростанций "Энел Россия" выбрала Siemens Gamesa Renewable Energy.
Siemens Gamesa Renewable Energy - объединенная компания германской Siemens и испанской Gameza. Компания совместно с ООО "Сименс" подготовила программы локализации комплектующих ветроэнергетических установок в России.