Медведев распорядился выделить 2 млрд рублей для помощи ипотечникам

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из Резервного фонда 2 млрд рублей для помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
"Направить в 2017 году Минстрою России из Резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества Агентство ипотечного жилищного кредитования в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации", - говорится в тексте документа.
Выделенная сумма позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов, отмечали ранее в Минстрое России.
Предыдущая программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 г. и завершилась в мае 2017 г. На реструктуризацию долга ипотечных заемщиков было выделено 4,5 млрд руб. При этом, по информации АИЖК, на март 2017 г. средства были полностью израсходованы. С 2015 г. в рамках госпрограммы поддержку получили более 22 тыс. российских семей.
Помощь по завершившейся программе могли получить заемщики, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, семьи с детьми до 24 лет (которые являются учащимися, студентами, аспирантами и т. д.), ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, где есть инвалиды. Единый механизм реструктуризации ипотечных кредитов предусматривал либо единоразовое списание части основного долга, либо предоставление периода помощи до 18 месяцев со снижением ежемесячного платежа.