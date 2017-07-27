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Японская компания приступила к реализации второй очереди тепличного комплекса в Якутске

Экономика и бизнес
27 июля, 16:47 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Урожай со второй очереди поступит в торговые сети и детские сады осенью 2018 года

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ЯКУТСК, 27 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Японская компания "Хоккайдо Корпорейшн" приступила к реализации второй очереди строительства тепличного комплекса "Саюри" - резидента ТОР "Кангалассы". Соглашение между управляющей компанией "Саюри" и корпорацией "Хоккайдо" подписано в рамках Форсайт-флота, который прошел в Якутске.

"Мы подписали сегодня с корпорацией "Хоккайдо" соглашение о начале реализации второй очереди тепличного комплекса "Саюри". К концу 2019 года общая площадь теплиц составит 3,2 га, что позволит выйти на проектную мощность и покрыть 40% потребностей города Якутска и пригородов", - сказал ТАСС директор "Саюри" Дмитрий Захаров.

По словам директора предприятия, первый урожай со второй очереди будет получен осенью 2018 года. "Если в первой очереди теплицы мы посадили три вида томатов, то во второй очереди будут выращиваться сорт голландских огурцов, зелень и томаты. Так, на 3,2 га теплиц будет посажено 1,5 тыс. тонн огурцов, 500 тонн томатов, 25 тонн зелени", - сказал он.

Первая продукция экспериментального тепличного комплекса "Саюри" поступила в продажу в конце 2016 года. Помимо распространения по торговым сетям, помидоры доставлялись с детские сады.

В торговой сети продажа продукции ТОР "Кангалассы" осуществляется по 300 рублей за кг, в детских садах томаты поставляются за 250 рублей за кг. Особенность этих помидоров в том, что в них содержится минимальное количество нитратов - 17-22 мг/кг, в то время как в привозных уровень нитратов достигает 300 мг/кг.

На строительство второй и третьей очереди необходимо 1,2 млрд инвестиций. Порядка 30% средств планируется привлечь из Фонда развития Дальнего Востока. Остальная часть средств - японские инвестиции и заемные средства.

Экспериментальная теплица на площади 0,2 га была построена на средства "Алмазэргиенбанка" в размере 95 млн рублей.

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