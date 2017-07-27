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Путин поручил кабмину принять стратегию развития региональных авиаперевозок

Экономика и бизнес
27 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ответственным за ее выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разработать стратегию развития региональных и местных авиаперевозок.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, кабинету министров необходимо "обеспечить разработку и утверждение в составе Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года стратегии развития региональных и местных авиаперевозок в Российской Федерации, предусматривающей комплексное и взаимосвязанное решение вопросов развития авиатранспортного комплекса, включая развитие авиационной промышленности, сети авиационной инфраструктуры и авиапредприятий, а также подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров". Ответственным за выполнение до 15 января 2018 назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, кабинету министров нужно "обеспечить разработку и применение наиболее экономически эффективных типовых проектов в случае строительства (реконструкции) служебно-пассажирских зданий аэропортов с использованием средств федерального бюджета".

Еще одно поручение, которое требуется выполнить правительству до 15 ноября 2017, - "рассмотреть вопрос о государственной поддержке приобретения вертолетов российского производства, использование которых предполагается при организации внутренних региональных и местных регулярных воздушных перевозок, в том числе в части компенсации затрат на уплату лизинговых или арендных платежей".

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