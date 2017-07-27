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Минкомсвязь: отмена внутрисетевого роуминга в РФ может поднять цены для всех абонентов

Экономика и бизнес
27 июля, 16:45 UTC+3 ХАНЧЖОУ (Китай) (Китай) 27, июля. /ТАСС

На абонентов придется переложить затраты 10% населения, отметил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров

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ХАНЧЖОУ (Китай), 27 июля. /ТАСС/. Выравнивание цен на роуминг в России может привести к росту сотовых тарифов для всех абонентов, заявил ТАСС глава Минкомсвязи России Николай Никифоров в кулуарах встречи министров связи стран БРИКС.

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"Мы анализировали статистику, по нашим оценкам, 90% абонентов на самом деле живут и работают внутри одного региона и не перемещаются. У них нет проблем с дополнительными наценками в случае междугородних, международных поездок или дополнительных разговоров. Затраты с 10% населения придется переложить на всех", - сказал Никифоров, добавив, что размер повышения тарифов сейчас невозможно оценить.

Министр пояснил, что наценки операторов связаны с исторически сложившейся системой связи. "Операторы ввели наценки не потому, что они пытаются больше заработать, а потому, что в каждом регионе они должны были осуществлять зоновый переход подключения. Это не операторы придумали, так была нормативная база выстроена", - отметил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", "Теле2") по выравниванию тарифов во внутрисетевом роуминге и требует изменить их в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

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"Мы против такого [ультимативного] подхода, поэтому призываем и антимонопольную службу, и операторов к сдержанному диалогу", - подчеркнул Никифоров. По его словам, даже простая перенастройка тарифных планов в сетях операторов, у которых сейчас обслуживаются более 200 млн различных сим-карт, - непростая задача.

Открывшаяся в четверг в Ханчжоу двухдневная встреча министров связи БРИКС посвящена вопросам цифровой экономики и инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий. Первая подобная встреча была организована по инициативе Минкомсвязи РФ и состоялась в Москве 22-23 октября 2015 года. Стороны сосредоточили тогда внимание на проработке совместного плана действий, обсудили темы демонополизации мирового рынка ПО, участия международного сообщества в управлении критически важными элементами инфраструктуры интернета и расширение сотрудничества стран БРИКС в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

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