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Путин поручил упростить требования безопасности для аэропортов региональных авиалиний ДВФО

Экономика и бизнес
27 июля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Правительству также поручено внести в государственную программу "Развитие транспортной системы" раздела по опережающему развитию Дальнего Востока

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать возможность упрощения требований авиационной безопасности для аэропортов региональных авиалиний в Дальневосточном федеральном округе. Такое поручение он дал по итогам проверки исполнения поручений по вопросам повышения транспортной доступности и развития малой авиации.

"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России проработать вопрос об уточнении и упрощении требований авиационной и транспортной безопасности к аэропортам местных воздушных линий субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2018 года.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с региональными органами исполнительной власти, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, провести оценку текущей и прогнозной потребности авиакомпаний в воздушных судах для осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории ДВФО, определить оптимальный типовой ряд воздушных судов и представить согласованные предложения по консолидации их закупок. Это предлагается сделать с целью повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на обновление парка воздушных судов.

Правительству также поручено внести в государственную программу "Развитие транспортной системы" раздела по опережающему развитию Дальнего Востока. Корректировки должны включать завершение ранее запланированных и нереализованных мероприятий по реконструкции аэропортов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также меры по государственной поддержке обновления парка воздушных судов, эксплуатируемых в регионах ДВФО и используемых на местных воздушных линиях. Предполагается также создание центров сервиса воздушных судов и подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава. Для этого правительство должно определить объемы и источники дополнительного финансирования.

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