РФ и Финляндия намерены поддерживать наметившиеся темпы развития торговли

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САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Россия и Финляндия будут поддерживать наметившиеся темпы развития двусторонней торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
"Мы отметили рост двусторонней торговли. В январе-мае товарооборот увеличился почти на 51%. Наша общая задача поддержать, всячески содействовать тому, чтобы эти темпы постараться сохранить. Над этим работают межправкомиссия, деловой совет. Взаимный интерес деловых кругов наших стран к сотрудничеству стабильно высокий", - сказал Путин.
Он добавил, что продолжает и рост взаимных инвестиций двух стран. Объем прямых инвестиций РФ в экономику Финляндии составил порядка $3 млрд, финских инвестиций в Россию - около $4 млрд.
Путин напомнил о широком сотрудничестве стран в энергетической сфере, в частности, о строительстве АЭС "Ханхикиви-1". "На площадке полным ходом идут подготовительные работы, завозится оборудование, перечислен первый транш наших кредитных ресурсов около 1 млрд евро общий объем инвестиций в проект - €5 млрд, при этом половина будет профинансирована из резервов правительства РФ", - сказал российский президент.
Путин также отметил и другие проекты российских компаний, в том числе фармкомпании "Биокад", планирующей наладить в Финляндии производство своих биопрепаратов, компании "Яндекс", которая запускает в этой стране центр хранения данных, и др.
Кроме того, по словам Путина, в ходе переговоров стороны отметили эффективное сотрудничество природоохранных ведомств двух стран, в том числе в ликвидации полигона отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом, реконструкции системы водоснабжения Калининграда. "Мы настроены и далее расширять двустороннее сотрудничество в экологической сфере", - резюмировал Путин.