Франция объявила о национализации верфей в Сен-Назере, где строили авианосцы "Мистраль"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Корабельная верфь STX в городе Сен-Назер на западе Франции будет переведена под управление французского государства. Об этом заявил в четверг журналистам министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, подчеркнув, что речь идет о временной мере на период переговоров о перепродаже части предприятия с потенциальными партнерами в Италии.

"Мы приняли решение прибегнуть к праву государства на преимущественный выкуп STX. Это решение принято при полном согласии президента республики [Эмманюэля Макрона] и премьер-министра [Эдуара Филиппа], и имеет одну единственную цель - защитить стратегические интересы Франции в сфере кораблестроения", - заявил он на пресс-конференции в Париже.

Как напомнил Ле Мэр, Париж ранее выдвинул "предложение итальянскому правительству о разделе на справедливой основе ответственности за эти верфи". "Мы предложили итальянскому производителю Fincantieri взять 50% капитала верфей Сен-Назера, оставив им контроль за всей текущей деятельностью предприятия. Как вы знаете, это предложение было отклонено итальянским правительством, но оно остается в силе: оно позволяет уберечь стратегические интересы Франции, при этом приобщая наших итальянских друзей к французскому кораблестроению", - сказал министр.

По словам Ле Мэра, правительство Франции намерено "в ближайшие дни" продолжить эти переговоры с Италией, отдавая приоритет именно этому варианту. Как сообщил французский министр, в следующий вторник он совершит визит в Рим, где проведет переговоры с министром экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоаном и главой Минэкономразвития Карло Календой. "За последние дни мы уже несколько раз говорили с господином Падоаном и господином Календой по телефону", - добавил он.

При этом Ле Мэр, тщательно избегая слова "национализация", особо отметил, что речь идет лишь о временной мере. "Верфи Сен-Назера не должны оставаться под контролем государства. Решение о выкупе, которое мы приняли, является временным решением - оно должно дать нам время в наилучших условиях провести переговоры об участии Fincantieri в капитале верфей Сен-Назера, чтобы выстроить крепкий и амбициозный европейский промышленный проект", - указал он.

Как уточнил министр, французскому государству временный выкуп сен-назерских верфей обойдется в 80 млн евро. "Выплату этой суммы возьмет на себя Агентство по государственному участию. Она будет возвращена, как только будет найдено промышленное решение", - добавил Ле Мэр.

Верфи в Сен-Назере

Кораблестроительное предприятие в Сен-Назере под названием Атлантические верфи работало в этом городе на Атлантическом побережье с 1955 года. С его стапелей сходили как гражданские, так и военные суда, включая авиа- и вертолетоносцы для ВМС Франции. В 2006 году большая часть верфей была выкуплена норвежской компанией Aker Yards, а в 2008 году этот пакет акций перешел под контроль южнокорейского концерна STX.

В 2011 году в Сен-Назере началось строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" по заказу ВМФ России. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против РФ президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 млн, а корабли затем были проданы Египту.

В настоящее время две трети акций верфей в Сен-Назере принадлежат южнокорейскому судостроительному концерну STX, а оставшаяся доля принадлежит правительству Франции. В мае 2016 года STX, несший убытки на протяжении нескольких лет, сообщил о банкротстве. Пакет акций завода в Сен-Назере, который был единственным рентабельным активом в портфеле концерна, был выставлен на продажу.

Заинтересованность в приобретении верфей на западе Франции высказывали несколько крупных компаний, однако официальную заявку подала лишь итальянская Fincantieri. В результате она и выиграла тендер, объявленный STX. В начале года власти Южной Кореи одобрили заявку итальянской компании на выкуп верфей, однако в дальнейшем переговоры итальянской стороны с Францией застопорились.