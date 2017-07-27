NBC: основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, оттеснив на второе место одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса. Это обусловлено резким ростом котировок акций Amazon в четверг, сообщила в четверг телекомпания NBC.
Она обратила внимание на то, что стоимость ценных бумаг Amazon минувшей ночью повысилась более чем на $15. Это значит, что Безос стал богаче на свыше $800 млн и опередил Гейтса. Вопрос заключается в том, насколько долго расценки на акции будут оставаться высокими. По оценке NBC, Безос заложил прочную основу для того, чтобы отобрать звание самого состоятельного обитателя планеты у основателя Microsoft.
Согласно журналу Forbes, официально Гейтс продолжает возглавлять список самых богатых людей в мире с состоянием чуть более $90 млрд. Безос занимает второе место ($89,8 млрд). Им уступают инвестор Уоррен Баффет ($76,2 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($62,4 млрд).
В апреле Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты, в который вошли 2043 предпринимателя. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга из числа миллиардеров в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.