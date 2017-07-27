Консенсус-прогноз: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 9%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк России с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на заседании 28 июля на прежнем уровне в 9% годовых, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По мнению аналитиков, регулятор учтет ускорение инфляции в июне, недавнее ослабление рубля и риски расширения санкций США в адрес России. Все эти факторы приведут к паузе в снижении ставки в июле, считает примерно две трети экспертов. Оставшиеся аналитики полагают, что шансы на снижения ставки на 25 б.п. есть, поскольку ускорение инфляции в июне носило лишь временный характер.

"На мой взгляд, на предстоящем 28 июля заседании ЦБ РФ возьмет паузу в серии понижений ключевой ставки. Таким образом, монетарная политика регулятора на этот раз останется в целом без изменений", - говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Аналогичного мнения придерживается примерно две трети аналитиков консенсуса-прогноза ТАСС, а также 22 из 35 экспертов, опрошенных Bloomberg. При этом медианное значение прогноза аналитиков по ключевой ставке по итогам заседания 28 июля находится на уровне 9%.

Всплеск инфляционных рисков

Основным фактором, который, по мнению экспертов, может удержать ЦБ от смягчения денежно-кредитной политики, является ускорение инфляции в июне, которое глава департамента ЦБ Игорь Дмитриев ранее назвал "негативным сюрпризом". По его словам, Банк России ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора. По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

"Мы полагаем, что руководство ЦБ в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 9%. Резкое ускорение инфляции и приостановка снижения инфляционных ожиданий дают регулятору достаточно оснований, чтобы воздержаться от еще одного изменения ставки после трех снижений подряд", - считает главный стратег по рынку валют и процентных ставок Sberbank CIB Том Левинсон.

Помимо роста самого показателя инфляции растут и инфляционные ожидания населения, на которые регулятор также обращает внимание при принятии решения по ставке. "Поскольку ускорение инфляции формируется вокруг продуктов питания и тарифов монополий, это закономерно ведет к значительному ухудшению инфляционных ожиданий населения", - обращает внимание Нигматуллин. Так, по июньским опросам "инФОМ" оценки населением инфляционного давления на следующие 12 месяцев подскочили до январских-февральских максимумов текущего года.

"Отечественный регулятор с высокой вероятностью решит дополнительно "подстраховаться" от негативного для его репутации повышения ставки в будущем при недостижении таргета годовой инфляции к концу года в 4% и не будет смягчать кредитно-денежную политику слишком агрессивно", - заключил Нигматуллин.

Тем не менее шансы на снижение ключевой ставки 28 июля есть, считает экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков. "К ноябрю темпы роста цен, скорее всего, вернутся к уровню целевых 4%. Это согласуется с прогнозом дезинфляции, представленным ранее Банком России. Мы не видим убедительных свидетельств того, что в последнее время какой-либо из среднесрочных рисков сильно повысился: чувствительность инфляции к колебаниям валютного курса осталась в целом без изменений (отклонение на 1 п.п. при изменении курса на 10%). Таким образом, мы ожидаем, что на заседании в пятницу Банк России снизит ключевую ставку на 25 б.п., и оставляем без изменений прогноз ключевой ставки на конец года (8,25%)", - прогнозирует экономист.

Фактор слабого рубля

Рубль с момента июньского снижения ключевой ставки котируется заметно хуже сопоставимых валют - за это время он подешевел почти на 4% относительно доллара, курс которого не растет. Помимо инфляционного фактора, динамика рубля также может сыграть роль при принятии решения по ключевой ставке, считают эксперты. "Большое значение будет иметь обменный курс (больше или меньше 60 руб. за доллар), а также его траектория непосредственно перед принятием решения. С 16 июня, когда состоялось предыдущее заседание совета директоров, рубль оказался одним из мировых аутсайдеров по динамике обменного курса - это одна из немногих мировых валют, которая подешевела относительно доллара (почти на 4%) в условиях, когда курс последнего также падал", - полагает Том Левинсон из Sberbank CIB.

Тем не менее нефть в последнее время восстановилась в цене, и этот фактор может сыграть в противовес подешевевшему рублю. "В то время когда в прошлый раз совет директоров Банка России принимал решение по ставке, цены на нефть действительно снижались, однако в начале июля, после достижения отметки в 42 долл./барр., цена нефти Urals развернулась в сторону роста, восстановившись почти до 48 долл./барр. Если не брать в расчет недавние новости о соблюдении условий соглашения об ограничении добычи нефти его участниками, в целом риски со стороны динамики цены на нефть не изменились", - отмечает Александр Исаков из "ВТБ Капитал".

Однако несмотря на подорожавшую нефть, курс еще остается вблизи отметки 60 руб. за доллар, что со временем может сказаться на росте инфляционных ожиданий. Поэтому даже при более дорогой нефти фактор опустившегося курса рубля сейчас может оказаться для ЦБ важнее. "Сейчас российская валюта находится вблизи экстремумов с начала года. Данное ослабление может стать драйвером роста инфляционных ожиданий, поскольку для домохозяйств понятия девальвации и инфляции по-прежнему во многом являются синонимами - особенно на фоне перспектив очередного ужесточения санкций и продолжающегося расширения геополитических рисков", - добавляет Нигматуллин.

Санкции заставляют переждать

Потенциальное расширение санкций США является фактором, который может оказать давление на рубль, а значит, и сдержать замедление инфляции. "Мы ожидаем, что регулятор оставит ставку без изменения. Основная причина, по которой ЦБ, вероятно, повременит со снижением ставки - расширение санкционного пакета со стороны США в отношении РФ. Было бы логично посмотреть за реакцией рынков на санкции США и снизить ставку на следующем заседании ЦБ РФ", - говорит портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник, 25 июля, законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать законопроект.

Тем не менее фактор санкций - наименее важный для ЦБ при принятии решения по ставке, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. "На рубль, возможно, они как-то и влияют, может быть, часть инвесторов стала более осторожна, но я думаю, что на решение ЦБ они повлияют очень слабо. Все эти вещи уже отчасти в ценах бумаг. Все смирились с тем, что история с санкциями быстро не закончится - и не завтра, и не послезавтра, и не через месяц. А раз уж этот риск есть, то просто его заложить в цены и жить с ним дальше", - считает Брагин.

Прогноз

ВТБ Капитал - 8,75%.

Sberbank CIB - 9%.

Citi - 9%.

Ренессанс Капитал - 9%.

Уралсиб - 9%.

Росбанк - 8,75%.

Morgan Stanley - 9%.

Открытие Брокер - 9%.

BofA Merrill Lynch - 9%.

Goldman Sachs - 8,75%.