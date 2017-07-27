Основной владелец "Югры" предложил ЦБ 10-летний план по спасению банка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Основной владелец "Югры" Алексей Хотин направил в Банк России 10-летний план по финансовому оздоровлению банка, в рамках которого бизнесмен, в частности, предоставит финансовую помощь в объеме 21 млрд рублей начиная с четвертого квартала 2017 года, сообщает пресс-служба бизнесмена.

"План финансового оздоровления "Югры" предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 млрд руб. обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены банком "Югра" в течение 10 лет согласно представленному графику", - отмечается в сообщении.

Представленный план предусматривает погашение задолженности текущего кредитного портфеля в объеме 63,3 млрд рублей в течение пяти лет. Объем же нового кредитного портфеля на 2027 год предполагает 11,9 млрд рублей кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, и 24,2 млрд рублей кредитов физическим лицам (выдача кредитных продуктов и рефинансирование ипотеки), отмечают в пресс- службе бизнесмена.

Предполагается, по итогам 10 лет санации банка будет сформирован капитал, равный 96,4 млрд рублей, а объем ликвидных ценных бумаг в активе достигнет 83 млрд рублей. Помимо этого, будет сформировано порядка 147 млрд рублей в качестве резервов, включая избыточные, на 241 млрд рублей кредитного портфеля.

В плане по спасению банка также предполагается, что соотношение привлекаемых средств корпоративных клиентов и физических лиц составит 60% на 40%. Балансовые остатки средств, привлеченных от населения, увеличатся с 15 до 33,2 млрд рублей, привлеченных от корпоративных клиентов - с 3,4 до 38,8 млрд рублей.

Акционеры банка "Югра" с прошлого лета обсуждали с регулятором возможность предоставления финансовой помощи, но договориться стороны не смогли. Как ранее сообщила глава департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, большая часть переговоров была посвящена тому, чтобы акционеры оказали банку финансовую помощь, в том числе в виде увеличения уставного капитала за счет не схемных, а реальных средств. По ее словам, Банк России получил от акционеров "Югры" около двадцати вариантов плана по спасению банка, "но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуацию в банке, чтобы он стал финансово стабильным".

Как сообщала газета "Ведомости", в мае 2017 г. Центробанк предписал "Югре" досоздать резервов на сумму более 40 млрд руб. Официально банк эту информацию не комментировал, однако вскоре было объявлено о докапитализации в размере 500 млн долларов США. С начала 2017 г. объем докапитализации "Югры" составил 25 млрд руб. (в 2016 г. - 28,6 млрд руб.).

Ситуация вокруг "Югры"

ЦБ РФ 10 июля назначил в банк "Югра" временную администрацию сроком на полгода (функции временной администрации выполняет Агентство по страхованию вкладов) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 169,2 млрд рублей застрахованы в АСВ.

Однако 19 июля, накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра", Генпрокуратура направила протест, в котором потребовала отменить решения ЦБ о временной администрации и моратории. Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры". ЦБ настаивал на своей позиции по "Югре" и отправил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие законность своих действий.

24 июля банк подал иск в Арбитражный суд Москвы, оспаривая решения ЦБ о моратории и временной администрации. Заседание суда назначено на 15 августа.

Согласно данным АСВ, на 16:00 по мск за страховыми выплатами обратилось 136,5 тыс. вкладчиков "Югры". Выплаты составили 109,9 млрд рублей (63,5% от общей суммы выплат).