Крым планирует довести уровень газификации почти до 100% к 2020 г.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют к 2020 году довести уровень газификации населенных пунктов региона почти до 100%, следует из материалов регионального Министерства экономического развития.

"Уровень газификации к 2020 году (в Крыму) должен составлять 98%. Сейчас эта цифра - 73,4%", - говорится в сообщении.

В 2013 году, когда республика находилась в составе Украины, уровень газификации региона составлял 67%.

В министерстве отметили, что достичь высокого уровня газификации Крыма будет возможно за счет соответствующей госпрограммы, на реализацию которой в 2015-2016 гг. было выделено 1,2 млрд рублей, а в этом году будет выделено 548,5 млн рублей.