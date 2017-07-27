Убыток "Мечела" по РСБУ за I полугодие увеличился почти в четыре раза

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Мечела" в первом полугодии 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 17,41 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 47,22%, до 4,32 млрд руб.

Валовая прибыль снизилась в 5,9 раза, до 1,39 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 10,6 раза, до 695,66 млн руб.

"Мечел" объединяет более 20 промышленных предприятий - это производители угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и на Украине. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 55,04% компании.