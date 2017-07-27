Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Убыток "Мечела" по РСБУ за I полугодие увеличился почти в четыре раза

Экономика и бизнес
27 июля, 20:11 дата обновления: 27 июля, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Чистый убыток компании составил 17,41 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Мечела" в первом полугодии 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 17,41 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 47,22%, до 4,32 млрд руб.

Валовая прибыль снизилась в 5,9 раза, до 1,39 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 10,6 раза, до 695,66 млн руб.

"Мечел" объединяет более 20 промышленных предприятий - это производители угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и на Украине. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 55,04% компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Рогозин поручил посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российских артистов
3
Московские хирурги за полчаса разделили сиамских близнецов
4
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
5
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
6
Саакашвили указал ложные сведения в заявлении на гражданство Украины
7
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама