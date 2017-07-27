S&P поместило рейтинги Eurasia Drilling на пересмотр с возможностью повышения

ТАСС, 27 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги Eurasia Drilling "ВВ" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью повышения вследствие возможности приобретения 51% акций компании американской Schlumberger, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Пересмотр рейтинга связан с заявлением Schlumberger о предварительном соглашении по приобретению 51% Eurasia Drilling Company, при условии удовлетворения ходатайства регулирующих органов. Если сделка состоится, то рейтинг компании, скорее всего, будет повышен", - говорится в сообщении.

Ранее по рейтингам компании был прогноз "стабильный".

ФАС России сообщала ТАСС, что получила ходатайство на покупку доли в EDC от РФПИ, РКИФ и ближневосточных инвесторов.

В июле 2017 года Schlumberger и менеджмент Eurasia Drilling подписали предварительное соглашение о продаже нидерландской компании 51% доли в EDC. Стороны тогда отметили, что ждут окончательного решения от ФАС.

Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания заявила о готовности приобрести 45,65% акций EDC за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций EDC в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.