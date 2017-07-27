Facebook и Amazon впервые вошли в число компаний с рыночной капитализацией более $500 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Американские интернет-гиганты Facebook и Amazon впервые вошли в список компаний с рыночной капитализацией более $500 млрд. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, рыночная капитализация Facebook во главе с Марком Цукербергом превысила данный показатель в четверг, а Amazon Джеффа Безоса - днем раньше.

Как уточнила CNN, теперь только три компании в мире превосходят Facebook и Amazon по данному показателю. Это Apple Тима Кука ($798 млрд), холдинг Ларри Пейджа Alphabet ($667 млрд), в состав которого входит Google, и Microsoft ($571,7 млрд) Билла Гейтса.

Журнал Forbes в четверг обновил свой рейтинг самых богатых людей планеты. Безос вырвался на первое место, оттеснив на второе Гейтса. Им уступают инвестор Уоррен Баффет и Марк Цукерберг.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети. Он не раз заявлял, что Facebook намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

Amazon.com, крупнейшая в мире компания, продающая товары через интернет, была создана в 1994 году Джеффом Безосом и названа в честь реки Амазонки. От торговли книгами и пластинками компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, программным обеспечением, видеоиграми, бытовой электроникой. В декабре 2016 года компания совершила первую доставку заказанного товара с помощью беспилотника.