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"Известия": Росавиация выявила незначительный отток пилотов за рубеж за 2,5 года

Экономика и бизнес
28 июля, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что за короткий промежуток времени порядка 120 человек ушли из авиакомпании "Россия" и около 20 человек покинули "Аэрофлот"

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росавиация оценила утечку кадров из российских авиакомпаний в 200 пилотов за 2,5 года, половина из них перешла на работу в иностранные авиакомпании. Такие выводы регулятор сделал по итогам опроса российских авиакомпаний, пишет в пятницу газета "Известия".

"Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны", - отметил представитель Росавиации.

В то же время изданию стало известно о новой схеме перехода на работу в иностранные компании: некоторые пилоты на время работы за рубежом оформляют декретные отпуска, сохраняя рабочие места и регулярные выплаты от основного работодателя. Официальный представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Известиям", что компания планирует обратиться к Росавиации с предложением об ограничении действия пилотских свидетельств на период отпуска по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, что за короткий промежуток времени порядка 120 человек ушли из авиакомпании "Россия", около 20 человек - из "Аэрофлота". Чтобы пресечь отток пилотов в азиатские авиакомпании, авиакомпания приняла решение не принимать ранее уволившихся пилотов обратно на работу в течение трех лет. Также "Аэрофлот" и "Россия" ввели так называемые подъемные: при трудоустройстве командира воздушного судна в "Аэрофлот" выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей (в "Россию" от 500 тыс. рублей и от 250 тыс. рублей соответственно).

В начале июня "Коммерсантъ" сообщил, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: по данным издания, за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства. Тогда министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. Тем не менее Росавиация попросила авиакомпании направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.

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