Объем хищений с банковских карт россиян в 2017 году снизился в три раза

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем средств, снятых мошенниками с банковских карт россиян, в первом полугодии 2017 года сократился втрое. Об этом сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Если говорить о физлицах, к середине этого года уровень потерь составляет порядка 30% от уровня прошлого года. В прошлом году с карт было похищено чуть более 1 млрд рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".

Улучшение показателя стало результатом выполнения требований ЦБ к обеспечению безопасности переводов денежных средств, считает Сычев. Также влияние оказали успехи правоохранительных органов и информационный обмен ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - прим. ТАСС). В настоящее время в обмене участвуют 460 организаций, из них 383 - банки.

Не увеличился доход мошенников и от атак на корсчета банков. "По этому году у нас зафиксирован только один подобный случай. Меры, которые мы приняли и еще будем принимать, позволяют рассчитывать, что мы эту проблему если и не закроем целиком, то существенно уменьшим", - сказал Сычев.

Ранее ЦБ сообщал, что средний размер хищения со счетов юридических лиц в 2016 году был в 700 раз выше, чем с пластиковых карт. Однако, несмотря на значительную разницу в размере "выручки", физические лица являются более привлекательной мишенью для мошенников - в прошлом году хищения с их счетов совершались в 400 раз чаще, чем со счетов предприятий. В то же время злоумышленники предпочитают атаковать компании, которые держат на счетах небольшие - от 100 тыс. до 1 млн рублей - суммы и явно не имеют ресурсов для защиты конфиденциальной корпоративной информации.