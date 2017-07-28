Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем хищений с банковских карт россиян в 2017 году снизился в три раза

Экономика и бизнес
28 июля, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Замначальника главного управления безопасности ЦБ Артем Сычев считает, что улучшение показателя стало результатом выполнения требований регулятора к обеспечению безопасности денежных переводов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем средств, снятых мошенниками с банковских карт россиян, в первом полугодии 2017 года сократился втрое. Об этом сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Если говорить о физлицах, к середине этого года уровень потерь составляет порядка 30% от уровня прошлого года. В прошлом году с карт было похищено чуть более 1 млрд рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".

Смотрите также

ЦБ зафиксировал случаи нелегального считывания информации с чипов платежных карт

Незаконные операции с платежными картами составили 1,08 млрд рублей в 2016 году

Кабмин высказался за усиление ответственности за мошенничество с банковскими картами

ЦБ РФ сообщил банкам о новом способе хищения средств с банковских карт

Улучшение показателя стало результатом выполнения требований ЦБ к обеспечению безопасности переводов денежных средств, считает Сычев. Также влияние оказали успехи правоохранительных органов и информационный обмен ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - прим. ТАСС). В настоящее время в обмене участвуют 460 организаций, из них 383 - банки.

Не увеличился доход мошенников и от атак на корсчета банков. "По этому году у нас зафиксирован только один подобный случай. Меры, которые мы приняли и еще будем принимать, позволяют рассчитывать, что мы эту проблему если и не закроем целиком, то существенно уменьшим", - сказал Сычев.

Ранее ЦБ сообщал, что средний размер хищения со счетов юридических лиц в 2016 году был в 700 раз выше, чем с пластиковых карт. Однако, несмотря на значительную разницу в размере "выручки", физические лица являются более привлекательной мишенью для мошенников - в прошлом году хищения с их счетов совершались в 400 раз чаще, чем со счетов предприятий. В то же время злоумышленники предпочитают атаковать компании, которые держат на счетах небольшие - от 100 тыс. до 1 млн рублей - суммы и явно не имеют ресурсов для защиты конфиденциальной корпоративной информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
3
Министр обороны Японии Томоми Инада ушла в отставку
4
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
7
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама