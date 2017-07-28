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СМИ: Apple прекращает производство двух плееров iPod

Экономика и бизнес
28 июля, 6:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

Устройства iPod touch теперь будут предлагаться с памятью 32 и 128 гигабайт по цене $199 и $299 соответственно. Модели с памятью 16 и 64 гигабайт больше продавать не будут

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© EPA/JOHN G. MABANGLO

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple прекратит производство двух устройств - цифровых аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в четверг рядом профильных СМИ, в том числе сетевым ресурсом The Verge.

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"Сегодня мы упрощаем нашу линейку iPod, две модели iPod touch теперь будут представлены с двойным объемом памяти, минимальная цена составит $199, и мы снимаем с производства iPod shuffle и iPod nano", - отмечается в документе. Устройства iPod touch теперь будут предлагаться с памятью 32 и 128 гигабайт по цене $199 и $299 соответственно. Модели с памятью 16 и 64 гигабайт больше продавать не будут.

Плееры iPod shuffle и iPod nano уже исчезли из сетевого магазина Apple, при этом в ряде торговых центров в США еще можно будет в течение некоторого времени купить оставшиеся в наличии модели. Они входили в число наиболее дешевых цифровых устройств от Apple. Стоимость iPod nano составляла $149, а iPod shuffle - $49.

Модель iPod shuffle появилась на рынке в 2005 году, а iPod nano - позже в том же году. В последний раз Apple обновляла эти плееры в 2015 году, тогда их выпустили в новом цвете. По оценкам агентства Bloomberg, в общей сложности Apple продала уже более 400 млн различных моделей плееров iPod. При этом различных смартфонов iPhone было реализовано более миллиарда.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPod и iPhone, производит также настольные компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация, по последним оценкам, превышает $800 млрд.

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