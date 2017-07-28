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"Ъ": ФАС и СПбМТСБ просят не ограничивать "Газпром" в объемах биржевых продаж

Экономика и бизнес
28 июля, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Это предлагается сделать для предотвращения роста цен на газ

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и ФАС обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой изменить ограничения по объемам продажи газа на бирже для "Газпрома" во избежание роста цен. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо и. о. президента биржи Александра Левцева, имеющееся в распоряжении издания.

В письме отмечается, что в первом полугодии независимые производители газа сократили биржевые продажи в 2,6 раза (до 1,5 млрд кубометров), в то время как "Газпром" нарастил поставки втрое (9,3 млрд кубометров) и увеличил свою долю до 86%.

"При продолжении тренда возможно, что уже к октябрю - ноябрю объем реализованного "Газпромом" газа на торгах превысит 17,5 млрд кубометров, то есть величину ограничения, предусмотренного правительством, - отмечает Левцев. - Предложение газа на торгах в зимние месяцы 2017-2018 годов может составить одну десятую часть от ожидаемой потребности (что приведет к резкому увеличению цен - прим. ТАСС)".

"Мы выступаем за отмену паритета и ограничения на объемы продаж. Сейчас ограничение - это рудимент, он сдерживает развитие торгов", - подтвердил газете начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин. Он напомнил, что ограничения вводились для защиты независимых производителей во время торгов на принадлежащей "Газпрому" электронной торговой площадке "Межрегионгаза", в то время как СПбМТСБ не связана с монополией. Еще в 2016 году ФАС давала разъяснение, что не требует строгого соблюдения паритета, так как продажи независимых компаний не ограничены.

В "Газпроме" газете сообщили, что выступают за отмену ограничения по объемам и паритета, против идеи высказалась компания "Новатэк". "Сегодня администратором торгов на бирже выступает стопроцентная "дочка" "Газпром межрегионгаза" (МРГ), основным продавцом и покупателем являются также МРГ и его региональные дочерние компании. В этих условиях мы не можем понять экономическую и коммерческую логику предложения", - подчеркнули в компании. В Минэнерго "Коммерсанту" подтвердили, что рассматривают предложение о снятии ограничений.

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