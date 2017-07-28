Центр российского судостроения: как в Севастополе возрождают кораблестроение

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастополь, согласно стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, должен стать российским центром судостроения и судоремонта, обеспечивающим нужды Черноморского флота (ЧФ) и гражданского судоходства.

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По мнению представителей отрасли и местной власти, для этого необходимо, прежде всего, модернизировать существующие производства, обеспечить их кадрами и заказами, а также создать в городе судостроительный кластер, которые объединит для нужд флота научные и производственные мощности.

Судостроение и судоремонт - традиционные отрасли для Севастополя, но в постсоветский период мощности были практически утрачены, а крупнейшие предприятия пришли в упадок. После воссоединения с Россией в 2014 году была поставлена задача восстановления компетенций по судостроению и судоремонту для нужд гражданского и Черноморского флота РФ.

О том, как идет этот процесс, проблемах и о перспективах развития отрасли - в материале ТАСС.

Цифры не впечатляют

В советское время Севастополь считался всесоюзным центром судостроения и судоремонта. Только на крупнейшем предприятии отрасли - Севастопольском морском заводе - работало 16 тыс. человек, а сам завод был городом в городе, где помимо производства располагалась собственная поликлиника, магазин, столовая.

Его верфь - ровесница Севастополя. За годы существования завода с его стапелей сошло немало знаменитых кораблей, например, герой Русско-турецкой войны 1828-1829 годов бриг "Меркурий", бронепалубный крейсер "Очаков", здесь был достроен николаевский броненосец "Потемкин" - корабли-герои первой русской революции. Расцвет предприятия пришелся на 70-80 годы XX века, когда здесь строились не только корабли, но и мощные плавкраны грузоподъемностью до 1,6 тыс. тонн. Завод являлся постоянной базой ремонта Черноморского флота.

Сейчас судостроение и судоремонт в Севастополе не имеют высоких показателей. В частности, как заявлял ранее врио губернатора города Дмитрий Овсянников, в настоящее время "цифры не впечатляют": в отрасли работает около трех тысяч человек на 120 предприятиях, в основным небольших, объем заказов растет, но он небольшой.

По словам директора Севморзавода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК - прим. ТАСС) Игоря Дрея, судостроения в Севастополе практически не стало в "нулевые" годы, если не считать строительства маломерных судов, ведущегося мелкими частными фирмами. Поэтому эту отрасль нужно возрождать практически с нуля.

"Проблемы судоремонта, который в Севастополе частично сохранился, - это обветшалость основных фондов предприятий, их технологическая отсталость и, как следствие, - низкая производительность труда, кадровый дефицит, забюрократизированность внешне- и внутрипроизводственной среды, сложности с поставками оборудования, комплектующих и материалов", - сказал Дрей.

Типичным примером отраслевого упадка является история самого Севморзавода, где к моменту вхождения Севастополя в состав России из 16 тыс. высококлассных специалистов осталось лишь 200 сотрудников, причем не производственников, а охраны и админперсонала. Производственная деятельность практически не велась.

Центр судостроения - Севастополь

Стратегией социально-экономического развития Севастополя до 2030 года предусмотрен многократный рост показателей судостроения и судоремонта. "Объем производства возрастет с 1,5 млрд рублей в 2015 году до 21 млрд рублей к 2030 году. В структуре занятости экономически активного населения судостроение и судоремонт обеспечит создание дополнительно до шести тысяч рабочих мест. Численность занятых в отрасли возрастет в три раза к показателю 2015 года и составит 8,9 тыс. работников", - отмечается в документе.

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По мнению экспертов, достижение этих показателей требует решения, прежде всего, вопросов технического перевооружения и модернизации отрасли, а также проблемы кадрового голода. В результате в Севастополе будет создан центр судостроения, а успешное достижение поставленных целей даст возможность развиваться не только судостроению и судоремонту, но и повлечет развитие других отраслей экономики, отраслевого образования и проектных предприятий.

Стратегическая цель Севастополя - стать российским центром судостроения, причем военно-промышленного, пояснил ТАСС врио губернатора Севастополя Овсянников.

"И мы уже приступили к решению этой задачи, у нас для этого ресурсы есть. Есть предприятия, которые специализируются на выполнении заказов для флота: 13 судоремонтный, Севморзавод, 771-й и 91-й заводы. Севморзаводу, например, правительство (РФ - прим. ТАСС) помогло получить заказы на плавучие краны, производство наращивается, открываются рабочие места. Три года назад здесь работало 150 человек, а сейчас более пятисот, а всего планируется количество рабочих мест увеличить до двух тысяч, этого требуют планы по десятикратному росту объемов производства", - сказал он.

Как полагают авторы стратегии, Крымский центр судостроения и судоремонта на базе заводов Севастополя сможет, в частности, выполнять качественные ремонт и обслуживание крейсера "Москва" - флагмана Черноморского флота, противолодочных, десантных и прочих кораблей и судов ЧФ, обеспечивать привлечение и выполнение заказов Минобороны России и гражданского флота.

Возрождение предприятий

Севморзавод, являющийся и сейчас крупнейшим предприятием отрасли в Севастополе, в 2015 году вошел ОСК как филиал Центра судоремонта "Звездочка". До 2020 года ОСК здесь проводит масштабную модернизацию с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей. По словам директора Севморзавода, это позволит возродить утраченные компетенции.

"Не где-то "за горизонтом", а именно в Севастополе снова будут строиться суда и плавкраны, качественно проводиться ремонт и сервисное обслуживание всех существующих и перспективных типов надводных кораблей и подводных лодок ВМФ, включая корабли 1 ранга, всех типов судов гражданского флота. Коллектив нашей верфи должен вырасти до нескольких тысяч человек, которые будут работать в двухсменном режиме", - говорит Дрей.

В ближайшее время в ОСК войдет и 13 судоремонтный завод Минобороны, где сейчас работает 1,8 тыс. человек. Предприятие будет заниматься военным судоремонтом. На заводе также планируется провести модернизацию мощностей, по оценкам руководства предприятия, в его обновление необходимо вложить 5,5-8 млрд рублей.

Интеграция возрождающихся предприятий в Крыму и Севастополе в крупные российские холдинги, такие как ОСК, поможет им получить необходимый объем заказов для них, отмечал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после заседания военно-промышленной комиссии в Ливадии.

По оценкам ОСК, в ближайшие несколько лет портфель заказов Севморзавода составит порядка 10 млрд рублей. "Сейчас задача сделать все, что ему (Севморзаводу - прим. ТАСС) доверили, мы готовы им всячески помогать, загрузка завода сейчас будет очень близка к максимальной", - сказал ТАСС вице-президент по техническому развитию ОСК Дмитрий Колодяжный.

Судостроительный кластер

Возрождение судостроения и судоремонта в Севастополе власти и ОСК связывают не столько с модернизацией нескольких, пусть даже и крупных, предприятий, сколько с созданием в регионе судостроительного кластера, где наряду с производством будет развиваться отраслевое образование - это в будущем позволит решить вопрос кадров, а также проектные учреждения, на которые будет возложена функция проектирования судов и плавкранов.

"Мы не зацикливаемся только на Севморзаводе, а выстраиваем полную цепочку, соответственно, у нас Севастопольский госуниверситет [будет развиваться] как образовательное учреждение и Центр морских исследований (создан при вузе - прим. ТАСС), конструкторское бюро "Коралл" - как конструкторская часть и Севморзавод - производитель готовой продукции", - пояснил вице-президент ОСК Колодяжный.

Как отметил директор Севморзавода Дрей, выпускники севастопольских высших и средне-специальных учебных заведений уже вливаются в трудовой коллектив. "Есть примеры, когда, уйдя на службу в Вооруженные Силы по призыву, молодые рабочие возвращаются на завод, что видится очень отрадным", - добавляет он.

По словам врио губернатора Овсянникова, для возрождения статуса Севастополя как крупного военно-промышленного центра и модернизации и загрузки судостроительных и судоремонтных заводов необходимо развитие собственного научного потенциала и интеграция севастопольских предприятий в экономику России.

"Я могу привести в пример севастопольское конструкторское бюро "Коралл", которое разработало морские добывающие платформы. Оно включено в федеральную программу развития морской техники как разработчик отечественной линейки плавучих кранов. Есть и другие примеры, но останавливаться на достигнутом мы не намерены. Севастополь сейчас шагнул в эпоху своего экономического возрождения, основой которого должна стать судостроительная и судоремонтная отрасль промышленности", - сказал он.

Время "малышей"

По мнению властей Севастополя, возрождение промышленных гигантов, таких как Севморзавод, за средства федерального бюджета и крупной госкорпорации, должно "подтянуть" и сравнительно небольшие частные предприятия отрасли, которым такая господдержка недоступна. Так, по словам врио губернатора города Овсянникова, формирование в Севастополе центра судоремонта позволит увеличить загрузку малых и средних предприятий отрасли.

В то же время представители частных компаний говорят о необходимости быть конкурентоспособными на рынке. "В общем, направление стратегии правильное. Но все должны понимать, что судоремонт и судостроение - это глобальный бизнес, мы конкурируем не только внутри своей страны, но и с Турцией, Болгарией и Китаем, для того, чтобы была загрузка на предприятиях, чтобы город получал доходы, мы должны строить и ремонтировать, по крайней мере, лучше, чем в Турции", - сказал во время обсуждения проекта стратегии Алексей Малько, коммерческий директор ГК "Техфлот", по словам которого сейчас конкурентная среда - не в пользу Севастополя.

Он отметил, что за границей, например, в Турции, судоремонт стоит дешевле, а делается быстрее и качественнее, причем там нет проблем с логистикой и санкционной нагрузкой. Поэтому, по мнению Малькова, пока стоит рассчитывать на внутренний рынок, но в то же время стремиться к конкурентоспособности на мировом.

Оценивая в целом перспективы развития судостроения и судоремонта, севастопольские судостроители говорят об общем эффекте, который даст возрождение отраслей. "Судостроение и судоремонт - это технологически емкая отрасль, развитие которой дает мультипликативный эффект. Речь идет не только о поставках, но и о логистических цепочках, научных разработках, смежных производствах и так далее", - говорит директор Севморзавода Дрей.

По его словам, уже сегодня у завода налажены партнерские отношения с десятками смежных фирм и предприятий, в том числе малых.