ЦБ отозвал у "Росгосстрах-Медицины" лицензию на добровольное личное страхование

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у страховой компании "Росгосстрах-Медицина". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Отозвать лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина". Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности", - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу со дня его обнародования на сайте ЦБ.

Страховая компания "РГС-Медицина" (входит в "Росгосстрах") ведет свою деятельность с 2002 года. Помимо отозванной лицензии на добровольное личное страхование, имеет лицензию на обязательное медицинское страхование.