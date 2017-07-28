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ЦБ отозвал у "Росгосстрах-Медицины" лицензию на добровольное личное страхование

Экономика и бизнес
28 июля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Решение принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в сообщении Банка России

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у страховой компании "Росгосстрах-Медицина". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

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"Отозвать лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина". Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности", - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу со дня его обнародования на сайте ЦБ.

Страховая компания "РГС-Медицина" (входит в "Росгосстрах") ведет свою деятельность с 2002 года. Помимо отозванной лицензии на добровольное личное страхование, имеет лицензию на обязательное медицинское страхование.

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