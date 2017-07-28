Минприроды направило в кабмин предложения по лицензированию двух участков на Хатанге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минприроды России направило в правительство предложения по лицензированию двух участков недр на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевского. Решение ожидается в ближайшее время, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Коллеги работают. В правительство направили предложение. Пока еще решения окончательного нет, в ближайшее время (вопрос будет решен объявлении аукциона - прим. ред.)", - сказал он.

Донской подтвердил, что существуют предложения по ограничению участия в тендере наличием у заявителя лицензии на освоение шельфа Арктики. "Такие предложения есть, но пока еще окончательное решение не принято", - добавил министр.

Ранее представитель Минприроды России сообщил ТАСС, что Роснедра, согласно поручению правительства России, готовят для лицензирования два участка недр на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский.

В четверг, 27 июля, газета "Ведомости" сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту с просьбой провести тендеры на сопредельные территории с уже имеющимися в распоряжении у компании лицензиями на территории Хатангского участка, так как велика вероятность обнаружения на них запасов нефти. В частности, речь идет об участках полуострова Хара-Тумус и прибрежной акватории острова Большой Бегичев.

По данным издания, президент поддержал предложение и переадресовал письмо министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому. Представитель Минприроды России в беседе с корреспондентом ТАСС не стал комментировать служебную переписку, однако сообщил, что указанные участки готовят к лицензированию по поручению правительства.

Кроме того, источник в Роснедрах сообщил ТАСС, что в письме "Роснефть", в частности, просит ограничить условия участия в тендере на указанные участки наличием у заявителя лицензии на освоение шельфа Арктики. Фактически этим условиям отвечает только "Роснефть" и "Газпром".

В июне "Роснефть" сообщила об открытии месторождения нефти в ходе бурения с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых, объем ресурсного потенциала углеводородов компания не уточнила.

Тогда Донской сказал, что ожидает, что "Лукойл", который также разрабатывает участок в районе Хатанги, в ближайшее время также откроет крупные месторождения.

Освоение Хатанги

В районе Хатанги работают две нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". При этом "Лукойл" осваивает Восточно-Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн тонн нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн тонн конденсата.

В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская - 1" на Хатангском лицензионном участке. Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.

В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.