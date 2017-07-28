Россельхознадзор задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В партии персиков были выявлены живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.
"Ввиду того, что западный (калифорнийский) цветочный трипс является карантинным объектом, ограниченно распространенным на территории РФ и включен в Перечень карантинных объектов, ввоз зараженного груза запрещен", - сообщает Россельхознадзор.
С начала года это 14 случай выявления данного карантинного вредителя в турецких персиках, общий объем зараженных партий составил более 156 тонн, отмечает ведомство.
Ранее Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 23 тонны винограда из Турции, в котором также обнаружили живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.