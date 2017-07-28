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Россельхознадзор задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции

Экономика и бизнес
28 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В партии были выявлены живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса, который является карантинным объектом

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© EPA/JALIL REZAYEE

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В партии персиков были выявлены живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.

"Ввиду того, что западный (калифорнийский) цветочный трипс является карантинным объектом, ограниченно распространенным на территории РФ и включен в Перечень карантинных объектов, ввоз зараженного груза запрещен", - сообщает Россельхознадзор.

С начала года это 14 случай выявления данного карантинного вредителя в турецких персиках, общий объем зараженных партий составил более 156 тонн, отмечает ведомство.

Ранее Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 23 тонны винограда из Турции, в котором также обнаружили живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.

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