Россельхознадзор задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 90,8 тонн зараженных персиков из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В партии персиков были выявлены живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.

"Ввиду того, что западный (калифорнийский) цветочный трипс является карантинным объектом, ограниченно распространенным на территории РФ и включен в Перечень карантинных объектов, ввоз зараженного груза запрещен", - сообщает Россельхознадзор.

С начала года это 14 случай выявления данного карантинного вредителя в турецких персиках, общий объем зараженных партий составил более 156 тонн, отмечает ведомство.

Ранее Россельхознадзор в морском порту Новороссийска задержал 23 тонны винограда из Турции, в котором также обнаружили живые особи западного (калифорнийского) цветочного трипса.