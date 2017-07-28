ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 28 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра". Об этом говорится в материалах регулятора.
Обследованием финансового положения банка занималось Агентство по страхованию вкладов, на которое были возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией. Результатом обследования стало "объективное отражение" стоимости активов в отчетности "Югры", что, согласно материалам ЦБ, привело к полной утрате собственных средств банка.
Финансовое оздоровление банка было признано экономически нецелесообразным из-за крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, подчеркнул регулятор.
Бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет вкладов физлиц, говорится в материалах ЦБ.
По данным регулятора, в первые дни работы временной администрации в "Югре" были выявлены проведенные банком операции с отчетностью для сокрытия финансового положения.
Банк "Югра" размещал привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.
ЦБ в 2017 году шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода активов банком "Югра".
Представленный собственником банка "Югра" последний план финансового оздоровления признан ЦБ нереалистичным по срокам, объемам и источникам.