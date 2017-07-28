Новый лесопильный завод мощностью 1,5 млн кубометров откроется в 2019 году в Поморье

ТАСС, 28 июля. Новый лесопильный завод откроется в 2019 году на территории Поморской лесопильной компании в Архангельской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, развитие Поморской ЛПК позволит создать около 1650 рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты разных уровней составят 900 млн рублей.

"Проект Поморской лесопильной компании входит в число крупнейших в сфере деревообработки на территории России. Его реализация рассчитана на пять лет. На сегодняшний день окончены работы по проектированию лесопильного завода мощностью 1,5 млн кубометров в год, запуск планируем в первом квартале 2019 года", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем инвестиций.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК региона Константина Доронина, на данный момент 10 инвестпроектов Поморья включены Минпромторгом России в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. "Объем инвестиций уже превысил отметку в 40 млрд рублей. Ожидаем увеличение этого показателя еще на 15 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Доронина.

По данным властей, второе производство, которое создается в регионе, - пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн топливных гранул в год - строится "с нуля". "Оборудование для него должно поступить в конце августа, в сентябре начнут монтаж, а к концу этого года компания намерена выйти на пусконаладочные работы", - добавили в пресс-службе.