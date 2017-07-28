Глава АРБ связал отзыв лицензии у "Югры" с необходимостью не допустить вывода активов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Спешный порядок" отзыва лицензии у банка "Югра", в котором с 10 июля работает временная администрация, может быть связан с необходимостью не допустить вывода активов и сохранить как можно больше средств для последующих расчетов с кредиторами. Такое мнение озвучил ТАСС глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Это исключительно компетенция Центрального банка, ему виднее, в каком режиме и как быстро осуществлять отзывы лицензий. Временная администрация может и месяцами работать, а может и в оперативном режиме, если считает, что время работает не в пользу сохранности средств", - сказал он, напомнив, что временная администрация была введена в банк сроком на шесть месяцев. При этом при работе временной администрации возможности вывода активов и так минимизированы, так как "старая команда" отстраняется от управления банком, указал Тосунян.

"ЦБ достаточно последователен в своих действиях, ввод временной администрации - это уже "звонок", что высокая вероятность отзыва лицензии", - заключил Тосунян. Возможно также, что ускорение отзыва лицензии связано с конфликтом ЦБ и Генпрокуратуры вокруг "Югры", отметил глава АРБ.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля. Бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнеса его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц, деньги вкладчиков инвестировались в активы сомнительного качества, объяснил ЦБ свое решение. Кроме того, регулятор неоднократно информировал Генпрокуратуру о фактах вывода активов кредитной организацией, а Росфинмониторинг - о проведении банком сомнительных операций, указал регулятор.