Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава АРБ связал отзыв лицензии у "Югры" с необходимостью не допустить вывода активов

Экономика и бизнес
28 июля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Гарегин Тосунян подчеркнул, что Банк России достаточно последователен в своих действиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Спешный порядок" отзыва лицензии у банка "Югра", в котором с 10 июля работает временная администрация, может быть связан с необходимостью не допустить вывода активов и сохранить как можно больше средств для последующих расчетов с кредиторами. Такое мнение озвучил ТАСС глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Смотрите также

Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"

Акционеры "Югры" намерены продолжить борьбу за актив

"Это исключительно компетенция Центрального банка, ему виднее, в каком режиме и как быстро осуществлять отзывы лицензий. Временная администрация может и месяцами работать, а может и в оперативном режиме, если считает, что время работает не в пользу сохранности средств", - сказал он, напомнив, что временная администрация была введена в банк сроком на шесть месяцев. При этом при работе временной администрации возможности вывода активов и так минимизированы, так как "старая команда" отстраняется от управления банком, указал Тосунян.

"ЦБ достаточно последователен в своих действиях, ввод временной администрации - это уже "звонок", что высокая вероятность отзыва лицензии", - заключил Тосунян. Возможно также, что ускорение отзыва лицензии связано с конфликтом ЦБ и Генпрокуратуры вокруг "Югры", отметил глава АРБ.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля. Бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнеса его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц, деньги вкладчиков инвестировались в активы сомнительного качества, объяснил ЦБ свое решение. Кроме того, регулятор неоднократно информировал Генпрокуратуру о фактах вывода активов кредитной организацией, а Росфинмониторинг - о проведении банком сомнительных операций, указал регулятор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
Персоны
Тосунян, Гарегин Ашотович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама