Правительство одобрило выделение Минздраву 500 млн на программу "Развитие здравоохранения"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 500 млн рублей Минздраву на субсидии регионам по госпрограмме "Развитие здравоохранения". Об этом говорится в решениях, принятых на заседании правительства 27 июля.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Государственная программа "Развитие здравоохранения" была утверждена правительством в апреле 2014 года, ее реализация рассчитана на период до 2020 года. Целью программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, "объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки".
Среди планируемых к 2020 году результатов госпрограммы - снижение смертности от всех причин, снижение потребления населением алкоголя и табака, а также увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,3 лет.