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Группа российских экспертов завершила проверку аэропорта Каира

Экономика и бизнес
28 июля, 13:30 UTC+3 КАИР КАИР 28, июля. /ТАСС

Египетская сторона заявила, что у "бригады российских экспертов не было существенных замечаний"

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КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Группа российских экспертов завершила в пятницу проверку мер и систем обеспечения безопасности в каирском международном аэропорту.

Об этом сообщила газета Al Youm El Sabea со ссылкой на представителей администрации аэропорта.

Согласно заявлениям египетской стороны, "российские специалисты высоко оценили введенные администрацией меры, особенно систему биометрического контроля", которая была установлена менее чем за две недели до визита группы экспертов из РФ. Отмечается, что инспекционная бригада провела встречи с представителями служб обеспечения безопасности, а также проверила организацию пожарной охраны в аэропорту и технику по визуальному наблюдению.

Представитель Управления безопасности аэропорта заявил, что в ходе проверки принятых мер по обеспечению безопасности пассажиров, багажа и процесса его доставки в самолеты у "бригады российских экспертов не было существенных замечаний".

Работы экспертов

В четверг группа российских экспертов проверила багажные отсеки, а также процесс формирования и доставки в самолеты контейнеров с питанием для пассажиров. Специалисты из РФ проинспектировали работу видеокамер на летном поле и особое внимание уделили обеспечению безопасности на выходе №35, которым пользуются служащие аэропорта для прохода на взлетно-посадочную полосу.

Они также проверили залы прилета и вылета в терминале №2. Как сказали представители администрации аэропорта, "предполагается, что именно в этих залах будут находиться российские пассажиры, как прилетевшие в Каир, так и ожидающие посадки на самолеты, в случае возобновления прямых рейсов из египетской столицы в РФ".

Российские специалисты ознакомились с мерами безопасности при проходе в залы, работой аппаратов по проверке багажа с момента появления пассажира в зале до посадки в самолет, а также проинспектировали биометрическое оборудование, в частности, при проходе в терминал сотрудников аэропорта.

Главные задачи

Бригада российских экспертов в составе пяти человек приступила к проверке 26 июля. Главными задачами являются инспекция систем безопасности в залах прилета и вылета в новом терминале №2. Кроме того, специалисты из РФ должны провести диагностику работы новых биометрических систем, которые были введены в эксплуатацию около 10 дней назад.

Правительство РФ 17 февраля одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом, подготовленный Минтрансом РФ. Протокол предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта. Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

В конце декабря 2016 года российские авиаспециалисты провели очередную инспекцию аэропорта Каира. 19 января группа экспертов из России вернулась после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Тогда Каирский международный аэропорт не вошел в программу инспекции российской группы, так как в нем не до конца было установлено именно биометрическое оборудование.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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