Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос за полгода на 18,5%,

Экономика и бизнес
28 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

С январь по июнь пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 39,7 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) в январе - июне 2017 г. увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,5%, до 39,7 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росавиации.

Объемы перевозок на международных направлениях за первые шесть месяцев 2017 г. составили 18,4 млн пассажиров, что на 26,4% больше, чем в январе - июне 2016 г. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 21,2 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 12,4%.

В июне 2017 г. пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 8,4 млн пассажиров, что на 18,1% больше, чем годом ранее. При этом на международных направлениях обслужено 4,2 млн пассажиров (рост на 32,5%), на внутренних - также 4,2 млн пассажиров (рост на 6,5%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В европейскую часть России идет аномальная жара
2
Россия сокращает число дипломатов США и закрывает доступ к дачам посольства
3
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США
4
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
7
Качиньский: Германия пытается снять с себя ответственность за Вторую мировую войну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама