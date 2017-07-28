Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос за полгода на 18,5%,

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) в январе - июне 2017 г. увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,5%, до 39,7 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росавиации.
Объемы перевозок на международных направлениях за первые шесть месяцев 2017 г. составили 18,4 млн пассажиров, что на 26,4% больше, чем в январе - июне 2016 г. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 21,2 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 12,4%.
В июне 2017 г. пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 8,4 млн пассажиров, что на 18,1% больше, чем годом ранее. При этом на международных направлениях обслужено 4,2 млн пассажиров (рост на 32,5%), на внутренних - также 4,2 млн пассажиров (рост на 6,5%).