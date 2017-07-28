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СМИ: в Новой Зеландии разгорается скандал из-за госзакупок лечебной грязи на $70 тыс.

Экономика и бизнес
28 июля, 13:24 UTC+3 ТАСС

Грязь закупили в Южной Корее, хотя город Роторуа славится своими геотермальными и грязевыми источниками, пишет газета New Zealand Herald

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ТАСС, 28 июля. Власти города Роторуа на севере Новой Зеландии оказались под шквалом критики после того, как подписали контракт с южнокорейскими партнерами о закупке пяти тонн лечебной грязи на сумму в $67 тыс. Об этом сообщает в четверг газета New Zealand Herald.

Город, население которого составляет около 70 тыс. человек, славится своими геотермальными и грязевыми источниками. В декабре здесь должен пройти музыкальный фестиваль Mudtopia.

Всего на мероприятие власти обещают выделить 350 тонн грязи, часть из которой было решено закупить в южнокорейском городе Порён на берегу Желтого моря. В Порёне уже несколько лет проходит ежегодный праздник грязи, привлекающий тысячи туристов. Корейская сторона согласилась поставить в Роторуа пять тонн концентрата, из которого должно получиться в десять раз больше целебной грязи для декабрьского фестиваля.

Однако не все в Новой Зеландии приветствовали такую инициативу. Союз налогоплательщиков страны резко раскритиковал планы властей Роторуа. "То, что министерство внутренней торговли, защиты потребителей и малого бизнеса страны, а также власти Роторуа могли согласиться потратить более 90 тысяч новозеландских долларов на закупку заграницей грязи, находится за пределом нашего понимания. Это все равно, что закупить в Дубае песок для пляжного фестиваля", - цитирует издание заявление организации.

Мэр города Мэттью Родс отверг обвинения в расточительстве, заявив, что использования импортной грязи привлечет больше гостей на фестиваль. "Я знаю, что в Роторуа достаточно своей грязи, но мы не может просто вырыть из-под земли первую попавшуюся грязь и бросаться ее в людей", - добавил градоначальник.

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